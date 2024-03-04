Активисты завершили сбор денег на эскиз парка 300-летия Барнаула

Инициативной группе удалось собрать 52 тысячи рублей

04 марта 2024, 13:25, ИА Амител

Один из эскизов парка 300-летия Барнаула / Фото: planeta.ru

Активисты, выступающие за создание парка 300-летия Барнаула за торговым центром "Европа", 2 марта завершили сбор денег на эскиз будущей общественной территории. За месяц им удалось собрать 52 тысячи рублей из 50 запланированных. Информация об этом есть на сайте planeta.ru.

Сбор на эскиз будущего парка на сайте planeta.ru стартовал 2 февраля и закончился 2 марта 2024 года. За это время кампанию по сбору денег поддержали 83 раза. 27 февраля цель активистов собрать 50 тысяч рублей была достигнута, затем им скинули еще 2 тысячи рублей. Те, кто отправил деньги, получат плакаты и открытки с видами будущего парка.

Как ранее рассказывали активисты, все средства пойдут архитекторам, которые трудятся над эскизом. При этом 50 тысяч рублей – лишь вознаграждение, которое только частично компенсирует затраты архитекторов, говорили они. Работа уже идет, уже есть первые результаты. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Напомним, что активисты уже более года выступают за создание парка на пустыре за торговым центром "Европа". Еще в советское время там должны были обустроить парк, однако реализовать проект не получилось.

В 2023 году инициативная группа барнаульцев составила концепцию будущего парка и подала заявку о включении территории в список для голосования на благоустройство по программе "Формирование современной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2025 году. В итоге заявку одобрили, и пустырь за "Европой" в "бюллетень" включили. После этого активисты решили сделать эскиз парка и с ним выйти на голосование.