Пустырь за "Европой" в Барнауле включили в список объектов для благоустройства
Этого много лет добивались городские активисты
31 января 2024, 12:00, ИА Амител
Барнаульские власти окончательно определились с перечнем территорий, которые примут участие в интернет-голосовании по выбору объектов благоустройства в 2024 году. В него включили пустырь за ТРЦ "Европа". За строительство там современного общественного пространства уже много лет выступали активисты и урбанисты. Руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев в интервью amic.ru говорил, что отсутствие зеленой зоны в данной части Барнаула – преступление.
Как сообщает пресс-служба городской мэрии, в этом году в Барнауле вновь пройдет интернет-голосование по выбору общественных пространств в рамках федерального проекта. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень для благоустройства на 2025 год. На заседании утвердили список 37 общественных территорий, в том числе пустыря за ТРЦ "Европой".
Предложение о включении неухоженного участка в список для голосования поступило от инициативной группы горожан, которая предлагает создать на этом месте полноценный парк.
Скорее всего, голосование пройдет весной. В этом году по нацпроекту в Барнауле будут ремонтировать парк имени Ленина. Сколько на него потратят – пока неизвестно.
Территория за торговым центром "Европа" занимает около 15 га и уже давно зарезервирована городскими властями. Еще по генплану 1989 года там планировали сделать парк 50-летия СССР, но построить его так и не получилось. С тех пор несколько участков от "парка" отрезали для строительства жилья, "Европы" и ВДНХ.
Сейчас инициативная группа пытается добиться создания парка 300-летия Барнаула. В конце сентября они направили заявку на включение этой территории в голосование по программе "Формирование современной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
Отметим, что по этой же программе в Барнауле благоустраивали парки "Юбилейный", "Центральный", набережную и другие территории.
13:17:43 31-01-2024
А нельзя там сделать парк. Что то вроде Елисейских полей в Париже? И башню железную поставить?
14:17:58 31-01-2024
Там должен быть Павловский парк. Не вздохнуть не пропихнуться там уже, спальный район, место отдыха.
14:56:58 31-01-2024
Там нужен ТОЛЬКО парк!