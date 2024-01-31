НОВОСТИОбщество

Пустырь за "Европой" в Барнауле включили в список объектов для благоустройства

Этого много лет добивались городские активисты

31 января 2024, 12:00, ИА Амител

Территория за ТРЦ "Европа" / Фото: amic.ru
Территория за ТРЦ "Европа" / Фото: amic.ru

Барнаульские власти окончательно определились с перечнем территорий, которые примут участие в интернет-голосовании по выбору объектов благоустройства в 2024 году. В него включили пустырь за ТРЦ "Европа". За строительство там современного общественного пространства уже много лет выступали активисты и урбанисты. Руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев в интервью amic.ru говорил, что отсутствие зеленой зоны в данной части Барнаула – преступление.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, в этом году в Барнауле вновь пройдет интернет-голосование по выбору общественных пространств в рамках федерального проекта. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень для благоустройства на 2025 год. На заседании утвердили список 37 общественных территорий, в том числе пустыря за ТРЦ "Европой".

Предложение о включении неухоженного участка в список для голосования поступило от инициативной группы горожан, которая предлагает создать на этом месте полноценный парк.

Скорее всего, голосование пройдет весной. В этом году по нацпроекту в Барнауле будут ремонтировать парк имени Ленина. Сколько на него потратят – пока неизвестно.

Территория за торговым центром "Европа" занимает около 15 га и уже давно зарезервирована городскими властями. Еще по генплану 1989 года там планировали сделать парк 50-летия СССР, но построить его так и не получилось. С тех пор несколько участков от "парка" отрезали для строительства жилья, "Европы" и ВДНХ.

Сейчас инициативная группа пытается добиться создания парка 300-летия Барнаула. В конце сентября они направили заявку на включение этой территории в голосование по программе "Формирование современной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Отметим, что по этой же программе в Барнауле благоустраивали парки "Юбилейный", "Центральный", набережную и другие территории.

Овраг за ТЦ

Концепция и субботники. Как активисты пытаются создать парк 300-летия Барнаула

Сейчас активисты проводят субботники, они организовали конкурс на разработку концепции парка и подали заявку на благоустройство территории
НОВОСТИОбщество

Барнаул Благоустройство парки парк 300-летия Барнаула

Комментарии 3

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Гость

13:17:43 31-01-2024

А нельзя там сделать парк. Что то вроде Елисейских полей в Париже? И башню железную поставить?

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гость

14:17:58 31-01-2024

Там должен быть Павловский парк. Не вздохнуть не пропихнуться там уже, спальный район, место отдыха.

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Гость

14:56:58 31-01-2024

Там нужен ТОЛЬКО парк!

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