Инициативная группа начала сбор денежных средств на создание эскиза парка

15 февраля 2024, 07:15, Антон Дегтярев

Один из вариантов концепции парка / Фото предоставил Андрей Атаджанов

Архитекторы начали разрабатывать эскизный проект парка 300-летия Барнаула за торговым центром "Европа", за создание которого агитируют жители краевой столицы. Сейчас активисты собирают деньги на проект с помощью краундфандинга. Всего им нужно 50 тысяч рублей, рассказал amic.ru один из членов инициативной группы парка Алексей Корчагин.

Зачем нужен эскиз парка?

По словам Корчагина, эскизный проект нужен, чтобы парк попал в список объектов, за благоустройство которых можно будет проголосовать по программе "Формирование комфортной городской среды" весной 2024 года. Благодаря эскизу люди смогут понять, за что именно они отдают свой голос. Архитекторы уже начали работу над этим проектом.

"Проект рано или поздно нужно делать. В нем будут визуализированы ключевые моменты, которые необходимы для создания парка. Это каркас дорожной пешеходной сети, какие-то основные объекты: водоемы, смотровая площадка, зона питания и так далее. Есть участки для выгула собак, детская игровая площадка, лестницы и прочее. Детали – это уже следующий этап проработки. Сейчас у нас разрабатывается пока только концепция парка. Ребятами уже проделана хорошая работа. Они продолжают и по итогу у нас будет практически готовый проект", – пояснил Алексей Корчагин.

Как создают эскиз парка?

Работа по созданию эскиза началась недавно – в январе 2024 года. Занимается разработкой команда барнаульского архитектора Андрея Атаджанова, отметил Корчагин. Всего это три-четыре человека. За основу специалисты взяли работы студентов, которые участвовали в конкурсе в конце 2023 года и заняли первое и второе места. Сейчас разработки студентов внимательно анализируются и между ними "находятся точки соприкосновения", сказал Корчагин. Архитекторы находят несостыковки, устраняют их, смотрят, что реально сделать в текущих условиях, а что нет.

Кроме того, активисты используют и результаты опроса о будущем парке, который они проводили в 2023 году.

"Нужно взять самое главное из предложений студентов, грамотно это разместить и сопоставить друг с другом. Их рассматривают в качестве источника идей. Архитекторы пытаются "подружить" концепции, которые сделали студенты, а также учесть мнение людей, проходивших опрос. Этот опрос служит источником данных о том, что добавить в парк и чего не делать там. Так, например, многие не хотели видеть в парке шумных зон с аттракционами. Но заявляли о необходимости водоема или фонтана", – пояснил Корчагин.

Атаджанов отметил, что сейчас у них уже есть первые наработки по проекту, и эти "картинки" – подкорректированные студенческие работы. А полноценный эскизный проект все еще в разработке, подчеркнул он.

Один из вариантов концепции парка / Фото: planeta.ru

Несмотря на то, что архитекторы трудятся на голом энтузиазме, создание эскиза требует денег. Сейчас они собирают 50 тысяч рублей на сайте planeta.ru. И это небольшая сумма, которой можно поблагодарить архитекторов за старания, отметил Корчагин. Сбор активисты запустили 5 февраля, за неделю им прислали более 17 тысяч рублей. Его планируют проводить до 2 марта, но, возможно, продлят. Те, кто отправили деньги, получат вознаграждение. Среди них – открытки с видами будущего парка, сказал Атаджанов. Но главное вознаграждение – сам парк, подчеркнул Алексей Корчагин.

"Эта работа не бесплатная, она требует каких-то вложений, оплаты труда. Мы договорились на 50 тысяч рублей. Это высококвалифицированный труд нескольких человек и больше месяца работы. Понятно, что 50 тысяч не покроют всех расходов. Архитекторы здесь не заработают, а покроют только минимальные затраты", – пояснил Корчагин.

Первые результаты работы архитекторов уже есть. И промежуточные рендеры уже готовы, отметил Корчагин. А завершить "концептуальный эскиз" архитекторы планируют уже к концу февраля – началу марта. И, подчеркнул Атаджанов, эскиз в любом случае будет доделан, даже если 50 тысяч не смогут собрать. А деньги – это лишь возможность для горожан показать, что труд архитекторов им важен.

Пока же активисты планируют провести субботник. Он должен состояться после схода снега – то есть в конце апреля или в начале мая. Ориентир для них – месячник санитарной очистки, но они будут следить за погодой А если парк попадет в голосование по программе "Формирование комфортной городской среды", активисты намерены агитировать за него.

"Самое главное, чтобы мы попали в программу, а люди, я уверен, сделают свой правильный выбор. Все, кто в округе живет, абсолютное большинство считает, что парк нужен, поэтому в победе на голосовании мы не сомневаемся. Но пока ожидаем публикации итоговых списков территорий. После подтверждения мы будем активно привлекать людей к голосованию", – отметил Корчагин.

Один из вариантов концепция парка/ Фото: предоставил Андрей Атаджанов

Что будет в эскизе?

Барнаульский архитектор Андрей Атаджанов рассказал, что эскиз должен представить "полноценную концепцию развития парка" и дать почву для разработки так называемого "рабочего проекта". И сейчас надо "зафиксировать концептуальную часть и ключевые моменты", которые потом лягут в его основу, подчеркнул Атаджанов. По его словам, сейчас архитекторы пытаются понять, что потенциально возможно реализовать, а что нет. Процесс не останавливается, и видение архитекторов меняется, объяснил архитектор.

Однако с некоторыми вещами архитекторы вместе с инициативной группой уже определились. Так, они пришли к выводу, что эта общественная территория "в рамках текущей концепции" должна называться именно парк 300-летия Барнаула. "Важна некая историческая преемственность", ведь ранее здесь хотели делать парк в честь юбилея СССР, а затем и Барнаула, сказал Атаджанов. Кроме того, и наполнение парка может стать "историческим", добавил он.

Так, появилась идея сделать акцент в парке на городском архитектурном наследии, которое было когда-то утеряно.

"Парк посвящен именно юбилею города, и мы какие-то общегородские "артефакты" хотим там отразить. У нас есть ряд потерянных, знаковых объектов в городе, которые не являлись памятниками архитектуры и не было возможности их спасти, – скажем, лестница Казаринова на ВДНХ, где сейчас находится Нагорный парк, утрачена безвозвратно. Она не являлась памятником, и ее просто демонтировали и увезли. Нам показалось, что это хороший шанс дать этой лестнице вторую жизнь в виде цитаты. Речной вокзал тоже утраченное безвозвратно здание, памятником оно не являлось, восстанавливать его нет возможности, поэтому можно сделать на него отсылку. Используя отсылки, цитаты, мы можем частично возвратить то, что утеряно. Это может быть такой музей под открытым небом", – поделился Атаджанов.

Кроме лестницы, отсылкой на ВДНХ (ныне Нагорный парк) может быть и пруд, который там ранее был, отметил Атаджанов. Идею пруда в парке 300-летия Барнаула архитекторы также сейчас прорабатывают, сказал он.

Эскиз кафе "Речной вокзал" / Фото: предоставлено Андреем Атаджановым

Архитекторы еще думают над тем, как эти "отсылки" могут выглядеть. Ведь возводить в парке объекты капитального строительства нет возможности, и планируется сделать эти "артефакты" нестационарными.

По словам архитектора, на каждом таком "артефакте" можно разместить QR-код с информацией об оригинальном объекте – о том, где он находился, как выглядел и почему стал важным городским символом. И у каждой из этих "отсылок" должно быть свое функциональное назначение, подчеркнул Атаджанов.

"Там должны быть размещены торговые павильоны для фуд-корта, террасы, лестницы, кафе – стандартные объекты для парка. Не может быть нормального парка и без визит-центра, где люди могут оставить какие-то вещи, воспользоваться санузлом. Этот визит-центр может принять облик фасадов Дворца спорта, которые также безвозвратно изменились в ходе реконструкции. Мы планируем совместить внешний вид этих объектов с их функционалом. В виде Речного вокзала может быть, например, кафе. Артефактам надо найти применение", – рассказал Атаджанов.

Кроме того, в парке хотят сделать центральную площадь, на которой может появиться "высотный акцент" – например, памятная стела 300-летия Барнаула. Но это пока непроработанная идея, отметил Атаджанов, и ее еще надо обсуждать и искать решение.

Также архитекторы намерены добавить в эскизный проект арт-объекты и малые архитектурные формы. Все это решится уже в ближайшие недели.