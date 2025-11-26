Актриса Аглая Тарасова на суде заявила, что не знала о запрещенном веществе в вейпе
Как следует из ее показаний, в августе она была проездом в Израиле, а затем случайно забрала сумку с вейпом у тети
26 ноября 2025, 23:00, ИА Амител
Российская актриса Аглая Тарасова полностью признала вину в деле о контрабанде наркотиков на заседании в Домодедовском суде, пишет "Абзац".
«Я признаю свою вину. Я нарушила закон, я очень раскаиваюсь», – заявила она в ходе судебного процесса.
По версии Тарасовой, вейп с запрещенным веществом ей передал друг из Израиля. Актриса отметила, что хотя и не знала точно о содержании наркотика в устройстве, но предполагала такую возможность. Как следует из ее показаний, в августе она была проездом в Израиле, а затем случайно забрала сумку с вейпом у тети, положив ее в чемодан с другими вещами.
Тарасова подчеркнула, что три месяца в статусе обвиняемой стали для нее "тяжелым уроком". Она выразила желание продолжать актерскую карьеру и сообщила о значительном пожертвовании в фонд "Защитить детей от наркотиков" после возбуждения уголовного дела.
В поддержку актрисы выступили известные коллеги по профессии. Леонид Ярмольник в своих показаниях назвал произошедшее случайностью и отметил талант Тарасовой, Юлия Снигирь также дала положительную характеристику актрисе.
Ранее прокурор запросил 3,5 года условно для Аглаи Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков.
23:28:30 26-11-2025
А до этого говорила, что регулярно их в сионе принимала, и не знала, что ввозить нельзя.. или понадеялась, что проскочит, звезда ж, дочь звезды.
23:49:18 26-11-2025
Мда. А условный "Василий" уже тянул бы срок
08:08:00 27-11-2025
Ф как же не знание закона не освобождает от ответственности?
09:05:18 27-11-2025
Теперь тётушку придумала, а изначально упоминалась её больная бабка, которой нужна наркота
09:27:23 27-11-2025
Наркоманистая актрисулька случайно умыкнула сумочку своего драг-дилера, и налипла на срок.
11:29:58 27-11-2025
А что сам Аглай говорит?