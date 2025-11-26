Актриса Аглая Тарасова на суде заявила, что не знала о запрещенном веществе в вейпе

Как следует из ее показаний, в августе она была проездом в Израиле, а затем случайно забрала сумку с вейпом у тети

26 ноября 2025, 23:00, ИА Амител

Аглая Тарасова / Фото: кадры из фильма "Холоп-2"

Российская актриса Аглая Тарасова полностью признала вину в деле о контрабанде наркотиков на заседании в Домодедовском суде, пишет "Абзац".

«Я признаю свою вину. Я нарушила закон, я очень раскаиваюсь», – заявила она в ходе судебного процесса.

По версии Тарасовой, вейп с запрещенным веществом ей передал друг из Израиля. Актриса отметила, что хотя и не знала точно о содержании наркотика в устройстве, но предполагала такую возможность. Как следует из ее показаний, в августе она была проездом в Израиле, а затем случайно забрала сумку с вейпом у тети, положив ее в чемодан с другими вещами.

Тарасова подчеркнула, что три месяца в статусе обвиняемой стали для нее "тяжелым уроком". Она выразила желание продолжать актерскую карьеру и сообщила о значительном пожертвовании в фонд "Защитить детей от наркотиков" после возбуждения уголовного дела.

В поддержку актрисы выступили известные коллеги по профессии. Леонид Ярмольник в своих показаниях назвал произошедшее случайностью и отметил талант Тарасовой, Юлия Снигирь также дала положительную характеристику актрисе.

Ранее прокурор запросил 3,5 года условно для Аглаи Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков.