Прокурор запросил 3,5 года условно для Аглаи Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков

Обвинение также потребовало установить трехлетний испытательный срок

26 ноября 2025, 22:02, ИА Амител

Аглая Тарасова / Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Домодедовском суде прозвучали запросы государственного обвинения по делу актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков. Прокурор потребовал назначить артистке 3,5 года условного лишения свободы с трехлетним испытательным сроком, сославшись на возможность ее исправления без изоляции от общества, пишет "Абзац".

В ходе заседания 26 ноября Тарасова полностью признала вину и обратилась к суду с последним словом:

«Я признаю свою вину. Так вышло, что я нарушила закон, и я об этом очень сожалею. Поверьте, с тех пор как это произошло, я очень многое переосмыслила в жизни. Я не наркоторговец и не наркопотребитель, ни разу не нарушала закон. Пожалуйста, дайте мне вернуться к моей работе и моей семье».

Напомним, уголовное дело было возбуждено после задержания Тарасовой в аэропорту Домодедово с вейпом, содержащим гашишное масло. Актриса с самого начала сотрудничала со следствием и признала свою вину.