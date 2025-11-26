Прокурор запросил 3,5 года условно для Аглаи Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков
Обвинение также потребовало установить трехлетний испытательный срок
26 ноября 2025, 22:02, ИА Амител
В Домодедовском суде прозвучали запросы государственного обвинения по делу актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков. Прокурор потребовал назначить артистке 3,5 года условного лишения свободы с трехлетним испытательным сроком, сославшись на возможность ее исправления без изоляции от общества, пишет "Абзац".
В ходе заседания 26 ноября Тарасова полностью признала вину и обратилась к суду с последним словом:
«Я признаю свою вину. Так вышло, что я нарушила закон, и я об этом очень сожалею. Поверьте, с тех пор как это произошло, я очень многое переосмыслила в жизни. Я не наркоторговец и не наркопотребитель, ни разу не нарушала закон. Пожалуйста, дайте мне вернуться к моей работе и моей семье».
Напомним, уголовное дело было возбуждено после задержания Тарасовой в аэропорту Домодедово с вейпом, содержащим гашишное масло. Актриса с самого начала сотрудничала со следствием и признала свою вину.
08:29:47 27-11-2025
А че так можно было? Мож хотя бы принудительные работы бонусом накинут чтоб поближе к народу, а то условка или штрафы для них это прям подарок.
11:02:58 27-11-2025
А почему условно-то ? Любого другого обычного человека уже давно бы на зону отправили