Российской актрисе грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей

05 сентября 2025, 18:15, ИА Амител

Аглая Тарасова / Фото: Станислав Красильников / ТАСС

5 сентября в СМИ начала распространяться информация о том, что актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Москве. Ссылаясь на правоохранителей, источники сообщают, что в ближайшее время суд изберет ей меру пресечения. По предварительным данным, следствие просит отправить ее под домашний арест.

Что известно о происшествии к этому часу – в материале amic.ru.

Где и когда задержали Аглаю Тарасову?

Актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как уточняет Shot, 28 августа таможенники остановили звезду для досмотра, когда та прилетела из Тель-Авива. По данным Telegram-канала, в ее чемодане обнаружили электронную сигарету. Жидкость, находящая в курительном устройстве, вызвала у них подозрение. Вещество отдали на экспертизу.

В чем подозревают артистку?

ТАСС информирует, что, по предварительным данным, в вейпе у Тарасовой обнаружили масло гашиша. По информации РИА Новости, общая масса запрещенных веществ составляла 0,38 грамма.

В отношении актрисы возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков.

Аглая Тарасова / Фото: кадр из фильма "Холоп-2"

Какое наказание может грозить актрисе?

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей.

Тарасову отправили под стражу?

Пока нет. Как пишет РБК, меру пресечения актрисе изберут в Домодедовском суде. В его пресс-службе уточнили, что заседание начнется в 14:30 мск. Следствие просит отправить Тарасову под домашний арест.

Что говорят близкие актрисы?

Пока официальных комментариев от родных Аглаи Тарасовой не было. При этом некоторые СМИ указывали, что о задержании артистки знает ее молодой человек, актер Антон Филипенко.

Однако, как уточняет ura.ru со ссылкой на самого Филипенко, о произошедшем он узнал из новостей. Другие подробности неизвестны.