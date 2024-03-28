В Алтайском крае выросло число детских суицидов и их попыток
В 2023 году в результате суицида скончались 15 детей
28 марта 2024, 16:05, ИА Амител
В Алтайском крае в 2023 году зарегистрировали 15 случаев детского суицида. Об этом сообщил глава регионального МВД Андрей Подолян, выступая на сессии АКЗС с докладом о работе ведомства за прошлый год.
Всего было зарегистрировано 268 попыток детского суицида. Это в полтора раза больше, чем в 2022 году.
"Мы констатируем значительный рост числа фактов суицидального и несуицидального (повреждающего) поведения несовершеннолетних. При этом ни в одном случае фактов склонения подростков к самоубийству, в том числе посредством интернета, не установлено", – сообщил Подолян.
Единственный способ сократить число детских суицидов – их профилактика, подчеркнул Подолян. Правоохранительными методами проблему не решить, считает он.
Ранее сообщалось, что в 2023 году год в Алтайском крае умерло 29 724 человека. Смертность составила 13,9 летального случая на тысячу жителей, что на 5% меньше, чем годом ранее.
16:14:41 28-03-2024
Рядом нет близких, которые могут поддержать и защитить.
21:13:36 28-03-2024
Гость (16:14:41 28-03-2024) Рядом нет близких, которые могут поддержать и защитить.... Ну да. У моей бабушки в ВОВ было 9 детей. Муж и 2 старших сына погибли на фронте в первый год войны. Бабушка от зари до зари работала в колхозе. Дети одни дома, так и огород посадят, и воды с речки принесут, и постирают и картошки сварят к её приходу. Никто не самоубился и все выучились
17:07:23 28-03-2024
соц сети в телефонах подспудно склоняют к вредным действиям
17:35:35 28-03-2024
У верблюда два горба, потому что жизнь - борьба!... А если по теме, то - информацию фильтровать нужно! И учить её фильтровать!