НОВОСТИПроисшествия

В Алтайском крае выросло число детских суицидов и их попыток

В 2023 году в результате суицида скончались 15 детей

28 марта 2024, 16:05, ИА Амител

Дети, подростки. Фото: unsplash.com
Дети, подростки. Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в 2023 году зарегистрировали 15 случаев детского суицида. Об этом сообщил глава регионального МВД Андрей Подолян, выступая на сессии АКЗС с докладом о работе ведомства за прошлый год.

Всего было зарегистрировано 268 попыток детского суицида. Это в полтора раза больше, чем в 2022 году.

"Мы констатируем значительный рост числа фактов суицидального и несуицидального (повреждающего) поведения несовершеннолетних. При этом ни в одном случае фактов склонения подростков к самоубийству, в том числе посредством интернета, не установлено", – сообщил Подолян.

Единственный способ сократить число детских суицидов – их профилактика, подчеркнул Подолян. Правоохранительными методами проблему не решить, считает он.

Ранее сообщалось, что в 2023 году год в Алтайском крае умерло 29 724 человека. Смертность составила 13,9 летального случая на тысячу жителей, что на 5% меньше, чем годом ранее.

Дороги к фатальному шагу. Как понять, что у ребёнка проблемы, и не допустить трагедии

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае о том, почему к детским проблемам нужно относиться по-взрослому
НОВОСТИОбщество

дети

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

16:14:41 28-03-2024

Рядом нет близких, которые могут поддержать и защитить.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:13:36 28-03-2024

Гость (16:14:41 28-03-2024) Рядом нет близких, которые могут поддержать и защитить.... Ну да. У моей бабушки в ВОВ было 9 детей. Муж и 2 старших сына погибли на фронте в первый год войны. Бабушка от зари до зари работала в колхозе. Дети одни дома, так и огород посадят, и воды с речки принесут, и постирают и картошки сварят к её приходу. Никто не самоубился и все выучились

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:07:23 28-03-2024

соц сети в телефонах подспудно склоняют к вредным действиям

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:35:35 28-03-2024

У верблюда два горба, потому что жизнь - борьба!... А если по теме, то - информацию фильтровать нужно! И учить её фильтровать!

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров