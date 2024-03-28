В Алтайском крае выросло число детских суицидов и их попыток

В 2023 году в результате суицида скончались 15 детей

28 марта 2024, 16:05, ИА Амител

Дети, подростки. Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в 2023 году зарегистрировали 15 случаев детского суицида. Об этом сообщил глава регионального МВД Андрей Подолян, выступая на сессии АКЗС с докладом о работе ведомства за прошлый год.

Всего было зарегистрировано 268 попыток детского суицида. Это в полтора раза больше, чем в 2022 году.

"Мы констатируем значительный рост числа фактов суицидального и несуицидального (повреждающего) поведения несовершеннолетних. При этом ни в одном случае фактов склонения подростков к самоубийству, в том числе посредством интернета, не установлено", – сообщил Подолян.

Единственный способ сократить число детских суицидов – их профилактика, подчеркнул Подолян. Правоохранительными методами проблему не решить, считает он.

Ранее сообщалось, что в 2023 году год в Алтайском крае умерло 29 724 человека. Смертность составила 13,9 летального случая на тысячу жителей, что на 5% меньше, чем годом ранее.