Не гони. Депутаты АКЗС намерены "замедлить" электросамокаты и велосипеды

Владельцы "железных коней" смогут ездить по пешеходным зонам со скоростью не выше 8 км/ч

28 марта 2024, 14:07, ИА Амител

Электросамокаты, движение/ Фото: amic.ru

Депутаты Алтайского Заксобрания обратятся в правительство РФ с просьбой внести изменения в правила дорожного движения. Поправки, которые предлагают народные избранники, позволят ограничить скорость движения средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов и велосипедов. Обращение рассмотрели на сессии АКЗС, которая прошла 28 марта.

Как сообщил представивший депутатам документ вице-спикер АКЗС Денис Голобородько, в 2023 году в регионе зарегистрировали 30 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. В них пострадали более 30 человек, в том числе 11 детей. Депутат подчеркнул, что реальное количество ДТП может быть в разы больше, потому что далеко не все пострадавшие обращаются в больницы.

А потому алтайские депутаты вместе с МВД решили эту ситуацию изменить. И разработали законопроект, ограничивающий права владельцев "железных коней".

Документ (если, конечно, правительство его одобрит"), запретит электросамокатчикам и пользователям других СИМ передвигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам со скоростью выше 8 км/ч, по проезжей части и велосипедным дорожкам – выше 22 км/час. Соответствующие скоростные параметры прописаны в ГОСТе для электросамокатов.

Также депутаты считают нужным обязать всех владельцев СИМ использовать велошлемы. Речь идет о тех случаях, когда они передвигаются по проезжей части, велодорожкам или обочине дороги. Также велосипедисты и "электросамокатчики" должны будут использовать светоотражающие элементы в темное время суток.

Депутат-социалист Людмила Суслова поинтересовалась: кто и как будет контролировать превышение скорости электросамокатах и велосипедах, и нужно ли будет устанавливать на них спидометры. Голобородько ответил, что контроль за исполнением закона ляжет на плечи ГИБДД. Они и будут отслеживать скорость движения.

Коллега Сусловой по фракции Александр Николайчик обратил внимание, что шоссейные велосипеды могут развивать скорость до 60 километров в час. По словам Голобородько, поправки в ПДД направлены прежде всего на движение по магистралям общего пользования, а спортивную деятельность отрегулируют уже позднее.