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Не гони. Депутаты АКЗС намерены "замедлить" электросамокаты и велосипеды

Владельцы "железных коней" смогут ездить по пешеходным зонам со скоростью не выше 8 км/ч

28 марта 2024, 14:07, ИА Амител

Электросамокаты, движение/ Фото: amic.ru
Электросамокаты, движение/ Фото: amic.ru

Депутаты Алтайского Заксобрания обратятся в правительство РФ с просьбой внести изменения в правила дорожного движения. Поправки, которые предлагают народные избранники, позволят ограничить скорость движения средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов и велосипедов. Обращение рассмотрели на сессии АКЗС, которая прошла 28 марта.

Как сообщил представивший депутатам документ вице-спикер АКЗС Денис Голобородько, в 2023 году в регионе зарегистрировали 30 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. В них пострадали более 30 человек, в том числе 11 детей. Депутат подчеркнул, что реальное количество ДТП может быть в разы больше, потому что далеко не все пострадавшие обращаются в больницы.

А потому алтайские депутаты вместе с МВД решили эту ситуацию изменить. И разработали законопроект, ограничивающий права владельцев "железных коней".

Документ (если, конечно, правительство его одобрит"), запретит электросамокатчикам и пользователям других СИМ передвигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам со скоростью выше 8 км/ч, по проезжей части и велосипедным дорожкам – выше 22 км/час. Соответствующие скоростные параметры прописаны в ГОСТе для электросамокатов.

Также депутаты считают нужным обязать всех владельцев СИМ использовать велошлемы. Речь идет о тех случаях, когда они передвигаются по проезжей части, велодорожкам или обочине дороги. Также велосипедисты и "электросамокатчики" должны будут использовать светоотражающие элементы в темное время суток.

Депутат-социалист Людмила Суслова поинтересовалась: кто и как будет контролировать превышение скорости электросамокатах и велосипедах, и нужно ли будет устанавливать на них спидометры. Голобородько ответил, что контроль за исполнением закона ляжет на плечи ГИБДД. Они и будут отслеживать скорость движения.

Коллега Сусловой по фракции Александр Николайчик обратил внимание, что шоссейные велосипеды могут развивать скорость до 60 километров в час. По словам Голобородько, поправки в ПДД направлены прежде всего на движение по магистралям общего пользования, а спортивную деятельность отрегулируют уже позднее.

акзс самокаты

Комментарии 13

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Гость

14:11:28 28-03-2024

Не гони на Пушкина

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Гость

14:36:43 28-03-2024

Зачем выставлять себя на посмешище? У нас нет возможности контролировать исполнение такого закона.

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Гость

14:49:06 28-03-2024

а кто их ловить то будет и наказывать? Не будет это работать. ТЕХНИЧЕСКИ должны быть ограничены скорости на самокатахдо 8км/ч. а на проезжей части им вообще делать нечего! Там смерть!

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Гость

08:06:18 29-03-2024

Гость (14:49:06 28-03-2024) а кто их ловить то будет и наказывать? Не будет это работать... Пдд. Велосипед участник дорожного движения. На проезжей части нечего делать людям не знающим пдд.

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Алекс

16:15:56 28-03-2024

И велодорожки наверное будут теперь везде делать, да?

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Гость

11:49:42 29-03-2024

Алекс (16:15:56 28-03-2024) И велодорожки наверное будут теперь везде делать, да?... Даешь велодорожку по Челюскинцев!

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Гость

17:06:11 28-03-2024

Ограничьте скорость автомобилей до 8 км/ч. Каждый бьются и ни кому до них нет дела.

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Гость

20:07:25 28-03-2024

Я езжу на шоссейном велосипеде. По шоссе. По возрасту я уже давно к спорту не годен, катаю в своё удовольствие. И эти "чудаки" собрались мне скорость на шоссе ограничивать? Пусть делом займутся, а не маются.

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Иван

20:30:38 28-03-2024

Превышение скорости не более чем на 20 км/ч не наказывается. Даже так, 28 км/ч это не так уж и много для велосипедиста. К тому же, хороший шлем стоит дорого, и если это будет действовать, лишь единицы будут покупать себе качественные шлема, а от дешёвой бутафории больше вреда, чем пользы.

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прохожий

02:43:30 29-03-2024

Как пел шоу театр Калейдоскоп, про депутатов-что же вы там курите? что употребляете? что такие вот законы принимаете? больше тут сказать нечего,закон из разряда -запрещено пинать грибы ногами!

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Гость

11:16:48 29-03-2024

Наконец-то, важное и правильно решение! И контроль за исполнением !!!!!!!!!!!!!

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Гость

14:14:26 29-03-2024

А депутатам акзс предлагается разобраться с музеем на пл Октября например

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Гость

15:50:33 29-03-2024

Велосипеды и так внесены в ПДД, и считаются участниками дорожного движения, движение на велосипедах отрегулировано действующими ПДД, и не надо тут изобретать велосипед и приравнивать их к средствам индивидуальной мобильности, это юридический казус!А самокаты это самокаты,вот их и зажимайте,а лучше как в Париже-ОТМЕНИТЬ!

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