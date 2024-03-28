Не гони. Депутаты АКЗС намерены "замедлить" электросамокаты и велосипеды
Владельцы "железных коней" смогут ездить по пешеходным зонам со скоростью не выше 8 км/ч
28 марта 2024, 14:07, ИА Амител
Депутаты Алтайского Заксобрания обратятся в правительство РФ с просьбой внести изменения в правила дорожного движения. Поправки, которые предлагают народные избранники, позволят ограничить скорость движения средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов и велосипедов. Обращение рассмотрели на сессии АКЗС, которая прошла 28 марта.
Как сообщил представивший депутатам документ вице-спикер АКЗС Денис Голобородько, в 2023 году в регионе зарегистрировали 30 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. В них пострадали более 30 человек, в том числе 11 детей. Депутат подчеркнул, что реальное количество ДТП может быть в разы больше, потому что далеко не все пострадавшие обращаются в больницы.
А потому алтайские депутаты вместе с МВД решили эту ситуацию изменить. И разработали законопроект, ограничивающий права владельцев "железных коней".
Документ (если, конечно, правительство его одобрит"), запретит электросамокатчикам и пользователям других СИМ передвигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам со скоростью выше 8 км/ч, по проезжей части и велосипедным дорожкам – выше 22 км/час. Соответствующие скоростные параметры прописаны в ГОСТе для электросамокатов.
Также депутаты считают нужным обязать всех владельцев СИМ использовать велошлемы. Речь идет о тех случаях, когда они передвигаются по проезжей части, велодорожкам или обочине дороги. Также велосипедисты и "электросамокатчики" должны будут использовать светоотражающие элементы в темное время суток.
Депутат-социалист Людмила Суслова поинтересовалась: кто и как будет контролировать превышение скорости электросамокатах и велосипедах, и нужно ли будет устанавливать на них спидометры. Голобородько ответил, что контроль за исполнением закона ляжет на плечи ГИБДД. Они и будут отслеживать скорость движения.
Коллега Сусловой по фракции Александр Николайчик обратил внимание, что шоссейные велосипеды могут развивать скорость до 60 километров в час. По словам Голобородько, поправки в ПДД направлены прежде всего на движение по магистралям общего пользования, а спортивную деятельность отрегулируют уже позднее.
14:11:28 28-03-2024
Не гони на Пушкина
14:36:43 28-03-2024
Зачем выставлять себя на посмешище? У нас нет возможности контролировать исполнение такого закона.
14:49:06 28-03-2024
а кто их ловить то будет и наказывать? Не будет это работать. ТЕХНИЧЕСКИ должны быть ограничены скорости на самокатахдо 8км/ч. а на проезжей части им вообще делать нечего! Там смерть!
08:06:18 29-03-2024
Гость (14:49:06 28-03-2024) а кто их ловить то будет и наказывать? Не будет это работать... Пдд. Велосипед участник дорожного движения. На проезжей части нечего делать людям не знающим пдд.
16:15:56 28-03-2024
И велодорожки наверное будут теперь везде делать, да?
11:49:42 29-03-2024
Алекс (16:15:56 28-03-2024) И велодорожки наверное будут теперь везде делать, да?... Даешь велодорожку по Челюскинцев!
17:06:11 28-03-2024
Ограничьте скорость автомобилей до 8 км/ч. Каждый бьются и ни кому до них нет дела.
20:07:25 28-03-2024
Я езжу на шоссейном велосипеде. По шоссе. По возрасту я уже давно к спорту не годен, катаю в своё удовольствие. И эти "чудаки" собрались мне скорость на шоссе ограничивать? Пусть делом займутся, а не маются.
20:30:38 28-03-2024
Превышение скорости не более чем на 20 км/ч не наказывается. Даже так, 28 км/ч это не так уж и много для велосипедиста. К тому же, хороший шлем стоит дорого, и если это будет действовать, лишь единицы будут покупать себе качественные шлема, а от дешёвой бутафории больше вреда, чем пользы.
02:43:30 29-03-2024
Как пел шоу театр Калейдоскоп, про депутатов-что же вы там курите? что употребляете? что такие вот законы принимаете? больше тут сказать нечего,закон из разряда -запрещено пинать грибы ногами!
11:16:48 29-03-2024
Наконец-то, важное и правильно решение! И контроль за исполнением !!!!!!!!!!!!!
14:14:26 29-03-2024
А депутатам акзс предлагается разобраться с музеем на пл Октября например
15:50:33 29-03-2024
Велосипеды и так внесены в ПДД, и считаются участниками дорожного движения, движение на велосипедах отрегулировано действующими ПДД, и не надо тут изобретать велосипед и приравнивать их к средствам индивидуальной мобильности, это юридический казус!А самокаты это самокаты,вот их и зажимайте,а лучше как в Париже-ОТМЕНИТЬ!