"Алгоритм" создает в Барнауле квартал New Terra с продуманной средой для жизни

Рассказываем о преимуществах микрорайона, где будут просторные зеленые дворы, школы, детские сады и комфортные квартиры

14 мая 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHVaheQ

Квартал New Terra / Фото: ГК "Алгоритм"

Современные тенденции не позволяют большинству девелоперов отойти от плотной застройки. Тем интереснее пример в Барнауле – проект New Terra* от ГК "Алгоритм", ведь здесь применили принцип квартальной застройки с умеренной плотностью, который обеспечивает жителям комфортную психологическую атмосферу и удобную городскую среду. Рассказываем об особенностях микрорайона.

Комфорт и простор

Главное отличие New Terra от многих жилых проектов Барнаула – масштабность и изначальная целостность участка. На этих 86 гектарах не было застроек, поэтому весь микрорайон смогли спланировать заранее, тщательно продумав каждый элемент.

Для сравнения: в районе между улицами Попова, Энтузиастов, Солнечная Поляна и Павловский тракт строительную площадку разделили на несколько частей, которые продали разным компаниям. В результате каждый застройщик, в том числе и "Алгоритм", создавал только свою часть комплекса, без общей концепции.

New Terra же создают по единому плану: десятки гектаров объединяет единая архитектурная идея, а благодаря комплексному проектированию удалось грамотно вписать жилье и общественные пространства.

Основа – десятиэтажные дома, которые дополняют башни по 16-17 этажей, придающие району узнаваемый облик. Все здания выдержаны в едином стиле. Внутри кварталов удобно расположились школы, детские сады и поликлиника – так что детям не придется проходить через оживленные дороги. Крупные коммерческие объекты вынесли ближе к краям жилого комплекса и разместили на первых этажах некоторых домов. Особое внимание уделили озеленению: во дворах и вокруг зданий много деревьев, газонов и ухоженных скверов.

Квартал New Terra / Фото: ГК "Алгоритм"

Социальные объекты New Terra:

пять детских садов на 330 мест каждый;

две школы с бассейнами, рассчитанные на 1300 и 1600 учеников (находятся на стадии проектирования);

большая поликлиника на 660 посещений в смену (на стадии проектирования);

11 многоуровневых гаражных комплексов более чем на 3600 машино-мест;

21,1 га зеленых пространств (1/4 от всей площади квартала);

12 коммерческих зданий, а также помещения для предприятий на первых этажах домов.

Все для комфортной жизни

New Terra – квартал со средней плотностью и комплексным развитием территории.

"Такой подход включает в себя создание среды, где человек будет чувствовать себя полноценно и спокойно. Так что решение сделать просторные дворы, уйти от большой этажности домов стало единственно правильным", – рассказывает директор ГК "Алгоритм" Андрей Суртаев.И отмечает, что многие из дольщиков переезжают из советской и постсоветской застройки, которая отличалась разряженным расположением домов. Понятно, что дворы эти сейчас не благоустроены, несовременны. Поэтому застройщику хочется дать жителям все положительное из прошлого в современном улучшенном варианте. Человек не должен при смене жилья менять своих привычек. Хорошо, когда новая застройка не лишает зеленых зон и не создает ощущение тесноты (когда из окон видны только окна соседних высоток).

Андрей Суртаев / Фото: Олег Укладов

Расположение домов в проекте New Terra на значительном расстоянии друг от друга – явное преимущество, которое быстро оценили горожане.

Впрочем, комфорт ощущается в каждой мелочи. Например, это качественное освещение помещений, при котором солнце легко проникает во дворы и квартиры в любое время года. Учли и направление ветра – оно помогает поддерживать комфортный микроклимат.

"Правильное расположение зданий и работа с розой ветров позволит избавиться от продуваемых зон, что очень важно для комфорта жителей", – подчеркивает Сергей Черепанов, один из архитекторов проекта.

Строить и еще раз строить

New Terra стала отправной точкой масштабного освоения северо-запада Барнаула.

Согласно утвержденному в конце 2024 года генплану, более тысячи гектаров на этой территории предназначено для нового жилого и производственного строительства.

Там уже определили ключевые объекты, включая обширную площадь для будущего городского парка. Также решили, что именно здесь появится крупный конгресс-центр с гостиницей и необходимой инфраструктурой.

Тем временем застройка в квартале активно продолжается, а покупателям предлагают множество вариантов на выбор. В портфеле девелопера как современные панельные дома с рациональными планировками, так и полюбившиеся жителям Барнаула кирпичные здания.

К преимуществам последнего типа относят:

высокую энергоэффективность: в квартирах комфортная температура, а расходы на отопление остаются в разумных пределах;

гибкость планировочных решений – жильцы могут изменить пространство под себя, например, без сложностей перенести розетки;

усиленную шумоизоляцию благодаря технологии строительства и особенностям кирпича.

"Квартиры в жилых комплексах New Terra часто выбирают те, кто хочет иметь железобетонные гарантии, что дом достроят вовремя и в заявленном качестве. Убедиться, что строительство идет ритмично, можно по фотоотчетам на сайте наш.дом.рф или на сайте застройщика alg22.ru. Также квартиры в New Terra выбирают те, кто планирует как можно быстрее перебраться туда", – говорит маркетолог ГК "Алгоритм" Андрей Мясников.Он отмечает, что возведение значительной части домов уже близится к завершению, поэтому у покупателей есть большой выбор площадей и вариантов планировок. Сдача объектов намечена на конец текущего года и начало следующего.

Квартал New Terra / Фото: ГК "Алгоритм"

Микрорайон New Terra

Жилой комплекс "Спектр" на улице Мельникова, 1, – современный 10-этажный панельный комплекс с продуманной инфраструктурой, включающей детские площадки и парковки. Предусмотрены как наземные, так и подземные паркинги, а также просторный двор. Каркас всех корпусов уже завершен на 100%. Сейчас идут работы на кровле и фасадах, монтируют инженерные системы. В некоторых квартирах уже начали возводить межкомнатные перегородки. Ожидаемая дата сдачи – конец марта 2026 года.

ЖК "Прайм" на Павловском тракте, 196а, включает в себя две 17-этажные башни из панелей и две – из качественного силикатного кирпича. Квартиры с мастер-спальнями, вторыми санузлами и гардеробными. Одна часть комплекса уже готова на 100%, и здесь активно идут работы по монтажу инженерных систем и внутренней отделке. Строительство остальных блок-секций идет в соответствии с графиком. Срок сдачи – конец марта 2026 года.

Выбор есть

New Terra – значимый проект для ГК "Алгоритм". Над его созданием трудится большая команда, чтобы район развивался как современное и удобное городское пространство.

"Мы взяли на себя проектирование школ и детских садов, чтобы создать действительно уникальные решения – такие, в которых дети будут с удовольствием учиться, развиваться, дружить", – продолжает Андрей Суртаев.По его словам, проектируют еще и для того, чтобы помочь мэрии и правительству Алтайского края оперативно встроиться в федеральные программы финансирования строительства. Большое внимание застройщик уделяет модернизации транспортных развязок рядом с комплексом, и первые решения заработают уже в этом году.

ГК "Алгоритм" развивает проекты не только в New Terra, но и в других частях города, учитывая интересы покупателей.

Жилой комплекс "Сокол" на улице Сухэ-Батора, 39, – 16-этажный дом с двумя подъездами, построенный из силикатного кирпича. Он входит в микрорайон с готовой инфраструктурой: поблизости работают школы, детские сады, магазины, поликлиники, торговые центры и парк. Строительство дома уже на финальном этапе – монтаж инженерных сетей и ограждений лоджий почти завершен. Сдача объекта запланирована на первый квартал 2026 года.

В центре Барнаула, на улице Чернышевского, 189, находится ЖК "Современник". Комплекс состоит из двух кирпичных и двух монолитно-каркасных домов, включает просторный двор и паркинг. Завершение строительства запланировано на конец 2025 года. Сейчас идет отделка мест общего пользования и подготовка территории к благоустройству.

Компания "Алгоритм" входит в первую тройку застройщиков Барнаула по объемам строительства. Компания возводит более 100 тыс. кв. метров жилья.

Строительная компания "Алгоритм"

Телефон отдела продаж: +7 (3852) 72-00-82

Сайт

*New Terra ("Нью Терра")

ЖК "Прайм" – застройщик ООО "СЗ "Смарт"; ЖК "Спектр" – застройщик ООО "СЗ "Домостроительная компания"; ЖК "Сокол"– застройщик ООО "СЗ "Алгоритм-Дом"; ЖК "Современник" – застройщик ООО "СЗ "Этюд"; БЦ "НьюТерра" – застройщик ООО СЗ "Алгоритм-Алтай".

С проектными декларациями и дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. Условия акций, рассрочки смотрите на сайте ГК "Алгоритм".

ООО "СЗ "Смарт", ИНН 2225187182

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