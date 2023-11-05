Алла Пугачева снова покинула Россию

Предположительно, она уехала в Латвию

05 ноября 2023, 18:18, ИА Амител

Фото: Shot

Алла Пугачева после недолгого визита в Россию снова покинула страну. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Пугачева приехала в Россию для того, чтобы решить вопросы с документами, которые не успела закончить в свой прошлый визит. Также сообщалось, что певица заехала на студию звукозаписи, где могла записать свою новую песню.

Отмечается, что у Аллы Пугачевой были планы в Санкт-Петербурге, однако она покинула страну и, предположительно, отправилась в Латвию.