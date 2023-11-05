Алла Пугачева снова покинула Россию
Предположительно, она уехала в Латвию
05 ноября 2023, 18:18, ИА Амител
Фото: Shot
Алла Пугачева после недолгого визита в Россию снова покинула страну. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Пугачева приехала в Россию для того, чтобы решить вопросы с документами, которые не успела закончить в свой прошлый визит. Также сообщалось, что певица заехала на студию звукозаписи, где могла записать свою новую песню.
Отмечается, что у Аллы Пугачевой были планы в Санкт-Петербурге, однако она покинула страну и, предположительно, отправилась в Латвию.
18:32:08 05-11-2023
Больше новостей нет? Кому это интересно. Желтуха!
20:24:22 05-11-2023
Владимир (18:32:08 05-11-2023) Больше новостей нет? Кому это интересно. Желтуха!... Желтуха? Ну, это печень. Не пей больше.
00:01:15 06-11-2023
Владимир (18:32:08 05-11-2023) Больше новостей нет? Кому это интересно. Желтуха!... И тебе это тоже настолько неинтересно, что ты открыл страницу с этой новостью и накалякал здесь коммент)
18:36:02 05-11-2023
Досвидос
19:08:39 05-11-2023
Попутного ветра в горбатую спину...
19:10:30 05-11-2023
Плакали, провожая всей маршруткой))
21:40:15 05-11-2023
ВВП (19:10:30 05-11-2023) Плакали, провожая всей маршруткой))... ))))))))))))))))))))
19:43:42 05-11-2023
Жди и помни меня Снова я уезжаю Жди и помни меня Все плохое забудь Я уезжаю Но скоро вернусь
20:40:37 05-11-2023
Остаются шаманы и цыгановы
08:30:07 06-11-2023
Певцы уезжают (20:40:37 05-11-2023) Остаются шаманы и цыгановы... Кто певцы? Это она певцы????
19:14:07 06-11-2023
Гость (08:30:07 06-11-2023) Кто певцы? Это она певцы????... Да, Пугачева певица! Она спела столько, что молодым певунам павианам и не снилось! А что касается возраста и всего остального, то попробуйте доживете до её возраста, а там и оцените себя.
11:20:12 07-11-2023
Гость (19:14:07 06-11-2023) Да, Пугачева певица! Она спела столько, что молодым певунам ... Ничего она не спела, тащили ее за уши все время, сиплая бездарность. Варилась в кругу своих же таких же, которые друг друга хвалили. Этот гадюшник весь надо вычищать, они многим реально талантливым ребятам дорогу на эстраду наглухо закрыли, она со своей кодлой приспешников
20:50:46 05-11-2023
74 года... Доживает свои года.. Зачем афишировать.. Пускай ездит куда хочет
20:57:56 05-11-2023
Чё, теперь в Латвии война случится!?
21:29:46 05-11-2023
А давайте про каждую бабку писать. Вон их сколько в трамваях ездит. Куда поехала, где вышла, че в сумке везёт. Нескончаемый поток новостей.
07:46:51 06-11-2023
Рома (21:29:46 05-11-2023) А давайте про каждую бабку писать. Вон их сколько в трамваях... По твоему лучше про одного деда новости получать ?
23:27:21 05-11-2023
действительно, обычная бабуля, ну приехала, ну уехала, и что? слишком много внимания уделяется ерунде, пишите лучше интересные злободневные новости, а не это.....
06:55:59 06-11-2023
А кто старее, Пугачёва или Путин ?
09:57:43 06-11-2023
Гость (06:55:59 06-11-2023) А кто старее, Пугачёва или Путин ?... В интернете забанили?
17:55:17 06-11-2023
Алла, вернись!!! Будь моей женой!!!