НОВОСТИКультура

Алла Пугачева снова покинула Россию

Предположительно, она уехала в Латвию

05 ноября 2023, 18:18, ИА Амител

Фото: Shot
Фото: Shot

Алла Пугачева после недолгого визита в Россию снова покинула страну. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Пугачева приехала в Россию для того, чтобы решить вопросы с документами, которые не успела закончить в свой прошлый визит. Также сообщалось, что певица заехала на студию звукозаписи, где могла записать свою новую песню.

Отмечается, что у Аллы Пугачевой были планы в Санкт-Петербурге, однако она покинула страну и, предположительно, отправилась в Латвию.

Знаменитости

Комментарии 20

Avatar Picture
Владимир

18:32:08 05-11-2023

Больше новостей нет? Кому это интересно. Желтуха!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пилюлькин

20:24:22 05-11-2023

Владимир (18:32:08 05-11-2023) Больше новостей нет? Кому это интересно. Желтуха!... Желтуха? Ну, это печень. Не пей больше.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алекс

00:01:15 06-11-2023

Владимир (18:32:08 05-11-2023) Больше новостей нет? Кому это интересно. Желтуха!... И тебе это тоже настолько неинтересно, что ты открыл страницу с этой новостью и накалякал здесь коммент)

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:36:02 05-11-2023

Досвидос

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:08:39 05-11-2023

Попутного ветра в горбатую спину...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

19:10:30 05-11-2023

Плакали, провожая всей маршруткой))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

21:40:15 05-11-2023

ВВП (19:10:30 05-11-2023) Плакали, провожая всей маршруткой))... ))))))))))))))))))))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Баба Алла

19:43:42 05-11-2023

Жди и помни меня Снова я уезжаю Жди и помни меня Все плохое забудь Я уезжаю Но скоро вернусь

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Певцы уезжают

20:40:37 05-11-2023

Остаются шаманы и цыгановы

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:30:07 06-11-2023

Певцы уезжают (20:40:37 05-11-2023) Остаются шаманы и цыгановы... Кто певцы? Это она певцы????

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:14:07 06-11-2023

Гость (08:30:07 06-11-2023) Кто певцы? Это она певцы????... Да, Пугачева певица! Она спела столько, что молодым певунам павианам и не снилось! А что касается возраста и всего остального, то попробуйте доживете до её возраста, а там и оцените себя.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:12 07-11-2023

Гость (19:14:07 06-11-2023) Да, Пугачева певица! Она спела столько, что молодым певунам ... Ничего она не спела, тащили ее за уши все время, сиплая бездарность. Варилась в кругу своих же таких же, которые друг друга хвалили. Этот гадюшник весь надо вычищать, они многим реально талантливым ребятам дорогу на эстраду наглухо закрыли, она со своей кодлой приспешников

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
...

20:50:46 05-11-2023

74 года... Доживает свои года.. Зачем афишировать.. Пускай ездит куда хочет

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:57:56 05-11-2023

Чё, теперь в Латвии война случится!?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Рома

21:29:46 05-11-2023

А давайте про каждую бабку писать. Вон их сколько в трамваях ездит. Куда поехала, где вышла, че в сумке везёт. Нескончаемый поток новостей.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:46:51 06-11-2023

Рома (21:29:46 05-11-2023) А давайте про каждую бабку писать. Вон их сколько в трамваях... По твоему лучше про одного деда новости получать ?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:27:21 05-11-2023

действительно, обычная бабуля, ну приехала, ну уехала, и что? слишком много внимания уделяется ерунде, пишите лучше интересные злободневные новости, а не это.....

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:55:59 06-11-2023

А кто старее, Пугачёва или Путин ?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:43 06-11-2023

Гость (06:55:59 06-11-2023) А кто старее, Пугачёва или Путин ?... В интернете забанили?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:55:17 06-11-2023

Алла, вернись!!! Будь моей женой!!!

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров