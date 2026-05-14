Аллея имени Владимира Жириновского появилась в Барнауле

Узнав, в честь какого человека в Барнауле закладывают аллею, многие барнаульцы присоединялись к высадке деревьев

14 мая 2026, 12:54, ИА Амител

Аллея имени Жириновского/фото предоставлено пресс-службой АРО ЛДПР

В Барнауле, в районе Мизюлинской рощи, активисты ЛДПР заложили аллею, посвященную основателю партии Владимиру Жириновскому.

Как сообщили в пресс-службе партии, среди новых зеленых жителей рощи — лиственницы, кедры и ели. Теперь они будут расти и радовать барнаульцев, напоминая о человеке, который оставил заметный след в российской политике. Когда партийцы высаживали саженцы, барнаульцы интересовались происходящим и выражали свое одобрение. Многие — даже присоединялись. Так, один из мальчиков, высаживая свое первое дерево, рассказал, что будет часто приходить сюда с друзьями и устраивать пикник.

В Барнауле высадили аллею имени Жириновского / Фото предоставлено пресс-службой АРО ЛДПР

Один из пенсионеров, узнав, что здесь будет аллея имени Жириновского, попросил лопату и перчатки и начал активно помогать, а также делиться своим опытом садовода.

Это в очередной раз доказывает, что Жириновского в народе помнят, любят и чтят, отмечают в реготделении партии.



«В этом году мы отмечаем 80‑летие со дня рождения Владимира Жириновского. Высадка аллеи — одно из мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате. Это возможность не только почтить память выдающегося политика, но и сделать город еще красивее и уютнее», — подчеркнул координатор АРО ЛДПР Сергей Булаев.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в скором времени может появиться улица имени Владимира Жириновского. Такую возможность в администрации города рассмотрят при формировании новых кварталов.