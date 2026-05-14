Аллея имени Владимира Жириновского появилась в Барнауле
Узнав, в честь какого человека в Барнауле закладывают аллею, многие барнаульцы присоединялись к высадке деревьев
14 мая 2026, 12:54, ИА Амител
В Барнауле, в районе Мизюлинской рощи, активисты ЛДПР заложили аллею, посвященную основателю партии Владимиру Жириновскому.
Как сообщили в пресс-службе партии, среди новых зеленых жителей рощи — лиственницы, кедры и ели. Теперь они будут расти и радовать барнаульцев, напоминая о человеке, который оставил заметный след в российской политике. Когда партийцы высаживали саженцы, барнаульцы интересовались происходящим и выражали свое одобрение. Многие — даже присоединялись. Так, один из мальчиков, высаживая свое первое дерево, рассказал, что будет часто приходить сюда с друзьями и устраивать пикник.
Один из пенсионеров, узнав, что здесь будет аллея имени Жириновского, попросил лопату и перчатки и начал активно помогать, а также делиться своим опытом садовода.
Это в очередной раз доказывает, что Жириновского в народе помнят, любят и чтят, отмечают в реготделении партии.
«В этом году мы отмечаем 80‑летие со дня рождения Владимира Жириновского. Высадка аллеи — одно из мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате. Это возможность не только почтить память выдающегося политика, но и сделать город еще красивее и уютнее», — подчеркнул координатор АРО ЛДПР Сергей Булаев.
Ранее сообщалось, что в Барнауле в скором времени может появиться улица имени Владимира Жириновского. Такую возможность в администрации города рассмотрят при формировании новых кварталов.
12:58:39 14-05-2026
вот это хорошее дело!
сначала аллея
потом улица.
потом памятник.
потом станция метро.
13:02:59 14-05-2026
наверное скоро и Вольфыч парк откроют.
где за вход будут посетителям давать по сто рублей, бутылку,, жириновки"и продуктовый набор.
13:07:21 14-05-2026
Самое главное уход за аллеей!
Каких только там аллей уже не закладывалось...
14:09:16 14-05-2026
С третьего раза разглядел только, какие такие деревья посадила партия. Неужели нельзя было посадить саженцы покрупнее?
15:28:18 14-05-2026
Гость (14:09:16 14-05-2026) С третьего раза разглядел только, какие такие деревья посади... приживутся лучше
14:11:39 14-05-2026
Владимир Вольфович бы не одобрил посадку таких "минидеревьев". Не его размах. Лучше бы посадили поменьше, да повыше.
16:03:18 14-05-2026
А мне нравится фото на заставке
Мужчина держит саженец, а девчёнка корячит канистру с водой)))
16:20:46 14-05-2026
Гость (16:03:18 14-05-2026) А мне нравится фото на заставкеМужчина держит саженец, а...
На фото видно, что там воды литра 1,5-2.