В Барнауле может появиться улица имени Владимира Жириновского

Именем основателя ЛДПР могут назвать одну из новопостроенных улиц города

10 марта 2026, 13:20, ИА Амител

Одна из новых улиц в Барнауле может быть названа в честь российского политика Владимира Жириновского. Об этом amic.ru сообщил координатор Алтайского реготделения ЛДПР Сергей Булаев.

Он пояснил, что депутат Барнаульской городской Думы от ЛДПР Алексей Скосырский обратился в мэрию с предложением об увековечивании памяти Владимира Жириновского путем присвоения его имени одной из улиц столицы Алтайского края.

И вот недавно пришел ответ от первого заместителя главы администрации города Андрея Федорова (документ имеется в распоряжении редакции):

«При формировании новых кварталов в Барнауле будет рассмотрена возможность присвоения одной из улиц имени Владимира Вольфовича Жириновского».

В настоящее время в Барнауле новые улицы и проспекты, не имеющие названий, отсутствуют.

«Безусловно, нас очень радует ответ администрации города. Для нас Владимир Вольфович навсегда останется основателем ЛДПР, идейным вдохновителем, учителем и духовным лидером. Но он еще и выдающийся государственный деятель, который многое сделал для России. Владимир Жириновский неоднократно бывал в Барнауле и Алтайском крае, его помнят наши земляки. Присвоение его имени одной из улиц Барнаула — это признание заслуг этого великого сына России», — отметил Сергей Булаев.



25 апреля 2026 года исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского. Юбилей политика будут широко отмечать по всей стране. Такой приказ подписал в ноябре 2024 года президент России Владимир Путин.

Ранее в "Переговорке" на amic.ru Сергей Булаев рассказал, что в честь дня рождения основателя ЛДПР в Алтайском крае пройдет целый ряд мероприятий. Среди них — выставка в АКЗС и кибертурнир.