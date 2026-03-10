В Барнауле может появиться улица имени Владимира Жириновского
Именем основателя ЛДПР могут назвать одну из новопостроенных улиц города
10 марта 2026, 13:20, ИА Амител
Одна из новых улиц в Барнауле может быть названа в честь российского политика Владимира Жириновского. Об этом amic.ru сообщил координатор Алтайского реготделения ЛДПР Сергей Булаев.
Он пояснил, что депутат Барнаульской городской Думы от ЛДПР Алексей Скосырский обратился в мэрию с предложением об увековечивании памяти Владимира Жириновского путем присвоения его имени одной из улиц столицы Алтайского края.
И вот недавно пришел ответ от первого заместителя главы администрации города Андрея Федорова (документ имеется в распоряжении редакции):
«При формировании новых кварталов в Барнауле будет рассмотрена возможность присвоения одной из улиц имени Владимира Вольфовича Жириновского».
В настоящее время в Барнауле новые улицы и проспекты, не имеющие названий, отсутствуют.
«Безусловно, нас очень радует ответ администрации города. Для нас Владимир Вольфович навсегда останется основателем ЛДПР, идейным вдохновителем, учителем и духовным лидером. Но он еще и выдающийся государственный деятель, который многое сделал для России. Владимир Жириновский неоднократно бывал в Барнауле и Алтайском крае, его помнят наши земляки. Присвоение его имени одной из улиц Барнаула — это признание заслуг этого великого сына России», — отметил Сергей Булаев.Фоторепортаж amic.ru одного из визитов Владимира Жириновского в Барнаул смотрите здесь
25 апреля 2026 года исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского. Юбилей политика будут широко отмечать по всей стране. Такой приказ подписал в ноябре 2024 года президент России Владимир Путин.
Ранее в "Переговорке" на amic.ru Сергей Булаев рассказал, что в честь дня рождения основателя ЛДПР в Алтайском крае пройдет целый ряд мероприятий. Среди них — выставка в АКЗС и кибертурнир. Подробнее смотрите здесь.
13:30:57 10-03-2026
А народ опять спросить забыли.
16:26:36 10-03-2026
Гость (13:30:57 10-03-2026) А народ опять спросить забыли....
Как и по результатам любых выборов, мнение народа не учитывается.
15:45:23 10-03-2026
Видимо, этот человек очень много сделал для города, если улицу решили назвать его фамилией. Эх, политики.(((((((((((((((((
16:07:44 10-03-2026
Как всегда: ни ума, ни фантазии, и чем ни дурнее, тем потешнее!
19:22:39 10-03-2026
А что великого он сделал, кроме ,мягко говоря, многочисленной болтовни. Ни одного практического действия для людей ни с его стороны, ни со стороны его партии
06:28:54 11-03-2026
имейте выдержку, господа.
дайте отлежаться, хоть сто лет.
если, кто то вспомнит-называйте хоть проспект.