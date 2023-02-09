Число погибших при землетрясении в Турции превысило 12 тысяч
Количество пострадавших приблизилось к 63 тысячам человек
09 февраля 2023, 08:17, ИА Амител
Число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции выросло до 12 391. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.
По информации газеты Hurriet, количество пострадавших приблизилось к 63 тысячам человек.
Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого неоднократно фиксировались новые толчки.
Ранее сообщалось, что в результате катаклизма погиб гражданин России, однако его личность не раскрывалась. Также есть информация, что в турецкой провинции Хатай под завалами находится семья российских граждан – муж с женой и их дети.
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