Число погибших при землетрясении в Турции превысило 12 тысяч

Количество пострадавших приблизилось к 63 тысячам человек

09 февраля 2023, 08:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции выросло до 12 391. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

По информации газеты Hurriet, количество пострадавших приблизилось к 63 тысячам человек.

Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого неоднократно фиксировались новые толчки.

Ранее сообщалось, что в результате катаклизма погиб гражданин России, однако его личность не раскрывалась. Также есть информация, что в турецкой провинции Хатай под завалами находится семья российских граждан – муж с женой и их дети.