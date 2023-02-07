Из-за землетрясения в Турции литосферные плиты сдвинулись на 3 метра

По словам учёных, невозможно предсказать, когда в регионе закончатся серии афтершоков

07 февраля 2023, 20:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони заявил, что землетрясение в Турции вызвало движение литосферных плит. Как сообщает газета Corriere della Sera, они сместились на три метра.

По словам эксперта, Аравийская литосферная плита сдвинулась на северо-восток – юго-запад по отношению к Анатолийской литосферной плите. Согласно оценке учёного, общая величина разлома составляет по меньшей мере 150 км. На столь значительное для литосферной плиты расстояние она сдвинулась за несколько десятков секунд.

Дольони добавил, что по факту Турция сдвинулась по отношению к Сирии. Вместе с тем невозможно предсказать, когда в регионе закончатся серии афтершоков, поскольку они будут продолжаться до тех пор, пока вся накопленная энергия не будет высвобождена.

Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого произошло ещё одно землетрясение. По последним данным, число погибших в результате природных катаклизмов в Турции и Сирии превысило 4 тысячи человек. Сейчас более 100 специалистов из России ликвидируют последствия стихийного бедствия и оказывают помощь пострадавшим.