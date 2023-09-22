"Алтайкрайэнерго" вдвое поднял плату за энергию для нескольких домов в Рубцовске

Люди пошли в суд из-за переплат. Рубцовский городской суд встал на сторону компании, а вот апелляционная инстанция в Барнауле защитила жильцов

22 сентября 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

"Алтайкрайэнерго" более чем в два раза поднял плату за электричество для нескольких домов в Рубцовске. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, еженедельно компании приходят десятки исков, но она настаивает на своем.

Сами дома представляют собой малосемейки с секциями по пять комнат, общей кухней и туалетом. Раньше жители платили по своим счетчикам, доплачивая за часть общедомовых расходов. Однако год назад "Алтайкрайэнерго" стал рассчитывать расходы каждой секции. Энергетики подняли норматив до 230 кВт вместо обычных 100, а всем, кому не нравится, предлагают установить прибор учета за 30 тысяч рублей самостоятельно.

Люди пошли в суд из-за переплат. Рубцовский городской суд встал на сторону компании, а вот апелляционная инстанция в Барнауле защитила жильцов. Комнаты рассматривают отдельными исками и в результате трем десяткам семей должны вернуть переплаченное. Юрист отмечает, что фирма якобы так наказывает тех, кто не ставит счетчики за свой счет.