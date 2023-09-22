"Алтайкрайэнерго" вдвое поднял плату за энергию для нескольких домов в Рубцовске
Люди пошли в суд из-за переплат. Рубцовский городской суд встал на сторону компании, а вот апелляционная инстанция в Барнауле защитила жильцов
22 сентября 2023, 13:45, ИА Амител
"Алтайкрайэнерго" более чем в два раза поднял плату за электричество для нескольких домов в Рубцовске. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, еженедельно компании приходят десятки исков, но она настаивает на своем.
Сами дома представляют собой малосемейки с секциями по пять комнат, общей кухней и туалетом. Раньше жители платили по своим счетчикам, доплачивая за часть общедомовых расходов. Однако год назад "Алтайкрайэнерго" стал рассчитывать расходы каждой секции. Энергетики подняли норматив до 230 кВт вместо обычных 100, а всем, кому не нравится, предлагают установить прибор учета за 30 тысяч рублей самостоятельно.
Люди пошли в суд из-за переплат. Рубцовский городской суд встал на сторону компании, а вот апелляционная инстанция в Барнауле защитила жильцов. Комнаты рассматривают отдельными исками и в результате трем десяткам семей должны вернуть переплаченное. Юрист отмечает, что фирма якобы так наказывает тех, кто не ставит счетчики за свой счет.
14:28:18 22-09-2023
Что за бред про приборы учета за 30 тысяч? Их сам Приб по ночам вручную собирает что-ли. Цена однофазного счетчика в пределах 1 тысячи.
15:01:54 22-09-2023
электрик (14:28:18 22-09-2023) Что за бред про приборы учета за 30 тысяч? Их сам Приб по но... Возможно, это общедомовой. Но почему его до сих пор нет? И вообще, сейчас приборы учета ставятся за счет энергоснабжающей организации. Пусть ставят сами бесплатно хоть в каждую секцию. Что скажет суд?
14:36:09 22-09-2023
в пределах 1 тысячи. - от 2 тысяч, наверное там имеют в в иду ОДПУ по 30 тысяч
15:19:21 22-09-2023
Великая энергетическая держава! Зато тужатся весь мир учить, как жить надо и заодно папуасам долги прощают...