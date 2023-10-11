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Алтайская блогерша объяснила нападение ХАМАС на Израиль

Александра Кротова затронула тему резни на музыкальном фестивале Nature Party и задала ряд риторических вопросов

11 октября 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: vk.com/alexabarn
Фото: vk.com/alexabarn

Блогерша из Барнаула Александра Кротова, которая в 2022 году посоветовала недовольным ценой на дрова самим пойти за ними в лес, написала пост, в котором прокомментировала нападение ХАМАС на Израиль. Размышления по этому поводу она опубликовала на своей странице во "ВКонтакте".

Девушка сочла странным, что россияне пытаются принять чью-то сторону в этом конфликте, к которому "они отношения не имеют", призвала не верить всему, что публикуют в интернете, а также затронула тему резни на музыкальном фестивале Nature Party, проходившем в 5 км от границы с сектором Газа.

Напомним, в результате нападения боевиков ХАМАС 7 октября погибли по меньшей мере 260 человек, многие были похищены или пропали без вести.

"Но вот все-таки интересно, вот проходит международный [фестиваль] в Израиле, на границе с сектором Газа, пляшет там полуголая молодежь со всего мира, опять же на границе с мусульманской страной, с которой еще и враждуют долгое время. Вторжение с этой стороны. И... И **** [ни фига]. Как так-то? Что это за обеспечение безопасности граждан, гостей праздника, еще и на границе. Где вообще пограничные службы Израиля? Допустили все это чтобы что? Чтобы было, что всему миру показать? А этот фестиваль туристов как будто специально собрали аки сакральных жертв для разжигания. Интересные, **** [блин], времена", – написала блогерша.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Накануне движение заявило о достижении целей и готовности к обсуждению перемирия.

блогеры Израиль Палестина
Читайте также в сюжете: Война между Израилем и Палестиной

Комментарии 16

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Гость

12:25:24 11-10-2023

Ну логичные вопросы задает. Мне тоже непонятна мотивация мажориков, тусящих в эпицентре арабского террора.

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Гость

19:26:56 11-10-2023

Гость (12:25:24 11-10-2023) Ну логичные вопросы задает. Мне тоже непонятна мотивация маж... А мне вот не нравятся, когда каие-то зачухонские блогерши с нулевой моралью гонят какую-то пургу. Дак что теперь, можно резню блогерш устраивать? Тупые это вопросы, как и кукла эта...

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Гость

12:26:05 11-10-2023

А этот фестиваль туристов как-будто специально собрали аки сакральных жертв для разжигания --- по фотке туповатая, но версию вкинула не прям тупую. Про башни близнецы тоже похожая версия ходит

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Гость

12:26:48 11-10-2023

Не судите о блогершах по фоткам

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Гость

12:33:30 11-10-2023

Гость (12:26:48 11-10-2023) Не судите о блогершах по фоткам... почему это? только тупой человек может так выглядеть

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Гость

13:14:49 11-10-2023

Гость (12:33:30 11-10-2023) почему это? только тупой человек может так выглядеть... да

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Гость

12:28:10 11-10-2023

воистину - иногда лучше молчать.....

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Гость

12:32:32 11-10-2023

странным, что россияне пытаются принять чью-то сторону в этом конфликте --- это странные россияне, там не возможно принять ничью сторону. ХАМАС - террористы, а Израиль десятки лет плюет на резолюцию ООН о создании Палестины, оккупировал территорию Палестины и если что, не парясь рушит многоэтажки ракетами. Еще бандеровцев на Украине в упор не видит и ничего против поставки им оружия не имеет. Нормальный человек ничью сторону тут принять не может, кроме стороны мирных граждан Палестины и Израиля. Но не они там решают, быть войне или нет

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Гость

14:25:53 11-10-2023

Гость (12:32:32 11-10-2023) странным, что россияне пытаются принять чью-то сторону в эт... Вот именно. Жалко мирных граждан обеих сторон. Вот и всё.

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Гость

12:37:04 11-10-2023

кто это? зачем это тут?

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Гость

21:38:26 11-10-2023

Гость (12:37:04 11-10-2023) кто это? зачем это тут?... как зачем? блогершу пропиарить.

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Гость

12:58:08 11-10-2023

ну а что? Если у "экспертов" по всем вопросам на первому канале ТВ на гав-шоу есть свое мнение. То мнение блогера по крайней мере не хуже. Хоть и те и другие безмерно глупы.

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Гость

14:31:26 11-10-2023

Гость (12:58:08 11-10-2023) ну а что? Если у "экспертов" по всем вопросам на первому кан... Уверены, что это ее мнение? А не "слизала", наслушавшись других?

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Гость

13:10:16 11-10-2023

Все эксперты безмерно глупы, за исключением отдельных на амике. Но они никакого мнения не высказывают, потому что слишком умны, чтобы их тут поняли. Или сами нихрена не поняли

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Гость

13:13:59 11-10-2023

О. фотка поменялась. Она теперь еще и блондинка. Теперь ей вообще местные эксперты накидают. Мысли высказала не тупые, а фотками все портит. Подписалась бы псевдонимом "Навальный" без фоток, многие бы высказанным заинтересовались

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Олег

13:53:49 11-10-2023

Не будем им мешать. Лучше понаблюдаем.

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