Алтайская блогерша объяснила нападение ХАМАС на Израиль

Александра Кротова затронула тему резни на музыкальном фестивале Nature Party и задала ряд риторических вопросов

11 октября 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: vk.com/alexabarn

Блогерша из Барнаула Александра Кротова, которая в 2022 году посоветовала недовольным ценой на дрова самим пойти за ними в лес, написала пост, в котором прокомментировала нападение ХАМАС на Израиль. Размышления по этому поводу она опубликовала на своей странице во "ВКонтакте".

Девушка сочла странным, что россияне пытаются принять чью-то сторону в этом конфликте, к которому "они отношения не имеют", призвала не верить всему, что публикуют в интернете, а также затронула тему резни на музыкальном фестивале Nature Party, проходившем в 5 км от границы с сектором Газа.

Напомним, в результате нападения боевиков ХАМАС 7 октября погибли по меньшей мере 260 человек, многие были похищены или пропали без вести.

"Но вот все-таки интересно, вот проходит международный [фестиваль] в Израиле, на границе с сектором Газа, пляшет там полуголая молодежь со всего мира, опять же на границе с мусульманской страной, с которой еще и враждуют долгое время. Вторжение с этой стороны. И... И **** [ни фига]. Как так-то? Что это за обеспечение безопасности граждан, гостей праздника, еще и на границе. Где вообще пограничные службы Израиля? Допустили все это чтобы что? Чтобы было, что всему миру показать? А этот фестиваль туристов как будто специально собрали аки сакральных жертв для разжигания. Интересные, **** [блин], времена", – написала блогерша.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Накануне движение заявило о достижении целей и готовности к обсуждению перемирия.