Алтайская компания "Алтик" переносит инструменты бережливого производства на новый участок

Производитель стеклопластиковых опор тиражирует опыт, полученный в федеральном проекте

24 июля 2026, 14:00, ИА Амител

Сотрудники предприятия "Алтик" / Фото: КАУ АЦКР

Алтайское предприятие "Алтик" продолжает применять успешные решения, которые команда освоила в рамках федерального проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В 2025 году предприятие завершило основную часть работы по пилотному направлению — выпуску дегазационных труб. Теперь этот опыт переносят на производство обсадных труб.

Новый участок

Рабочая группа поставила задачу увеличить производительность нового участка минимум на 20%.

Перед началом изменений участники подробно изучили все этапы выпуска обсадной трубы. Анализ помог определить операции, которые требуют доработки, и найти возможность ускорить процесс.

После расчетов специалисты решили перенести выпуск продукции на установку с более высокой производительностью. Оборудование УНТ-300/6500 модернизировали, чтобы на нем можно было изготавливать трубы меньшей длины.

Для обновленной установки разработали отдельную программу намотки обсадной трубы. Также предприятие подготовило шесть комплектов необходимой оснастки. Эти решения должны сократить затраты времени и увеличить объем выпуска продукции.

Следующим шагом станет внедрение других методов бережливого производства. Они позволят оперативно готовить установку к выпуску разных видов продукции.

«Помимо прочего, на данном участке мы хотим внедрить такой инструмент бережливого производства, как SMED (СМЕД — быстрая переналадка) для возможности оперативной переориентации установки на разные потоки, произвести пробные запуски и отработку технологического процесса. Будут разработаны стандарты выполнения технологических операций и стандартизированы рабочие места», — рассказал руководитель рабочей группы Антон Седелков.

По его словам, сотрудники предприятия уже проходят обучение. В работе используют и электронные курсы платформы производительность.рф.

Опыт других предприятий

Успешный опыт пилотных площадок применяют и другие участники федерального проекта в Алтайском крае. Так, ОАО "Алтайкрайгазсервис" продолжило распространять освоенные методы на новые производственные направления.

Компания вошла в проект в 2025 году. Первой площадкой стала газонаполнительная станция в Барнауле, где рабочие наполняют баллоны сжиженным газом. Команда предприятия и эксперты Регионального центра компетенций изменили порядок операций. В итоге выработка на участке выросла на 19%.

Затем аналогичную работу провели на газонаполнительной станции в Рубцовске. Предприятие пересмотрело процесс наполнения баллонов и внедрило инструменты бережливого производства. Эти меры помогли увеличить выработку на 10%.

Напомним, участники федпроекта "Производительность труда" бесплатно работают с экспертами, которые помогают выявлять лишние затраты, улучшать организацию процессов и обучать персонал. С 2019 года поддержку получили более восьми тысяч российских предприятий. Оставить заявку можно на сайте производительность.рф.



В Алтайском крае консультации проводят специалисты Регионального центра компетенций. Связаться с ними можно по телефонам +7 (3852) 20-65-39 и 20-65-56 или по электронной почте innov@alregn.ru.