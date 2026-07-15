Бизнесу и организациям Алтайского края помогут повысить эффективность

Федеральные эксперты разрабатывают новые подходы к повышению производительности труда — уже действует 17 отраслевых программ

15 июля 2026, 16:00, ИА Амител

Налоги, малый бизнес, предприниматель / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Представители исполнительных органов Алтайского края приняли участие в заседании рабочей группы "Производительность труда" комиссии Госсовета РФ по направлению "Эффективная и конкурентная экономика". Главной темой встречи стало создание и запуск отраслевых программ, которые лягут в основу структурных изменений в экономике на ближайшие годы. Сейчас на федеральном уровне разработано 17 программ повышения производительности.

Опыт коллег и новые решения

Спикерами на мероприятии выступили заместитель министра экономического развития России Денис Тюпышев, а также руководители отраслевых центров компетенций в сфере ЖКХ и туризма Алина Постовалова и Вильям Гагиев. Представители Ленинградской области, Краснодарского края и Республики Башкортостан поделились реальными кейсами по оптимизации производственных процессов и снижению потерь. Они показали, как внедрение бережливых технологий помогает компаниям работать эффективнее.

Участие в таких встречах дает возможность держать руку на пульсе федеральной повестки, отметил замминистра экономического развития Алтайского края, начальник управления инноваций и перспективных проектов Андрей Панченко.

«Мы будем учитывать эту информацию при проведении дальнейшей работы по данному направлению в Алтайском крае», — подчеркнул он.

Ключевым помощником в этой работе становится ИТ-платформа производительность.рф. Там собраны методические рекомендации, инструменты для диагностики бизнес-процессов и обучающие программы для предприятий и органов власти. Любая компания — участник проекта может получить доступ к материалам.

Как регион внедряет изменения

В Алтайском крае участниками федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" сейчас являются 114 компаний. С 2025 года к программе подключились и организации социальной сферы. Медицинские учреждения, школы, детские сады, культурные центры и соцслужбы по всему краю начали применять методы бережливого производства и оптимизировать свои рабочие процессы. Это значит, что пациенты и посетители смогут получать услуги быстрее и качественнее.

Участвовать в федеральном проекте могут компании с годовой выручкой от 400 млн рублей (для туристической сферы — от 180 млн). Предприятие должно работать в базовых несырьевых отраслях: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство или туризм. Подать заявку можно на сайте производительность.рф. В Алтайском крае дополнительную информацию предоставляют в Региональном центре компетенций по телефонам +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56 или по электронной почте innov@alregn.ru.

Как сообщал amic.ru, ранее Алтайский край также участвовал в стратегической сессии по развитию федерального проекта, которая прошла в Москве. Организатором выступила АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК). Мероприятие объединило представителей десяти регионов. Участники искали ответы на важные вопросы: как избежать формального подхода, как закрепить улучшения после завершения активного этапа проекта и как сделать так, чтобы эффект от внедренных решений сохранялся долгие годы.