Алтайскую модель, впавшую в кому в Китае, на поезде перевезут в Барнаул из Благовещенска

Сейчас врачи решают, когда именно Диану можно будет транспортировать

28 апреля 2025, 13:42, ИА Амител

Диана Галина / Фото: соцсети Дианы Галиной

Медики разрешили перевезти в Алтайский край 20-летнюю модель Диану Галину, которая в тяжелом состоянии попала в реанимацию в Китае, пишет "КП-Новосибирск". Сейчас девушка находится в больнице в Благовещенске.

Ранее amic.ru подробно рассказал историю Дианы. У жительницы Алтайского края, которая находилась за границей по работе, 25 февраля произошел разрыв аневризмы головного мозга. Девушка приехала в Пекин, где ей предстояло пройти десятки кастингов. До поездки на серьезные проблемы со здоровьем она не жаловалась. Более двух месяцев Диана не приходит в сознание.



"Состояние у дочки стабильно тяжелое, из комы она пока не вышла", – рассказала мать Дианы.

На данный момент врачи решают, когда девушку можно будет транспортировать в Барнаул.

"Санавиацией по-прежнему транспортировать нельзя. Настолько длительную дорогу на реанимобиле Диана тоже не выдержит. Единственный вариант, который остается, – это поезд. В пути мы будем больше четырех суток", – отметила Татьяна Галина.

Ранее сообщалось, что китайские врачи не разрешали транспортировать девушку в Россию.