Алтайская прокуратура начала проверку в связи с лесным пожаром в Егорьевском районе

На контроль взяли проведение доследственной проверки по факту возгорания

08 июня 2023, 16:26, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

В Алтайском крае проводится проверка в связи с возгоранием в лесном массиве Егорьевского района, сообщает региональная прокуратура.

"По результатам проверки будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления по профилактике, предупреждению возникновению и распространению лесных пожаров", – рассказали в ведомстве.

Также на контроль взяли проведение доследственной проверки по факту возгорания.

Напомним, возгорание возникло 7 июня, тогда площадь пожара составляла около 100 га. По состоянию на утро 8 июня, огнём охвачено уже 720 га.

К тушению мощного лесного пожара привлекли самолёт-амфибию БЕ-200ЧС из Красноярского края.