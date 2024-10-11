Алтайские дорожники готовятся к предстоящей непогоде

Водителям рекомендуют быть внимательными и аккуратными в поездках

11 октября 2024, 19:05, ИА Амител

Заснеженная дорога / Фото: pxhere.com/ru/photo/1350180

Дорожные службы будут круглосуточно дежурить 12-13 октября на федеральных трассах двух регионов. Синоптики прогнозируют похолодание ночью и осадки в виде снега.

Замначальника ФКУ Упрдор "Алтай" Алексей Арсеньев рекомендует водителям быть внимательными, следовать дорожным знакам и выбирать скоростной режим в зависимости от обстановки.

Дорожники завершают подготовку к зиме: устраняют деформации покрытия, очищают водоотводные лотки, ремонтируют обочины и готовят технику. Всего на снегоочистке будет задействовано до 567 единиц техники.

В Алтайском крае на автодорогах А-321, А-322 и Р-256 "Чуйский тракт" будет работать 438 единиц техники, включая 110 комбинированных дорожных машин. Завершается формирование запаса противогололедных материалов: 3,6 тыс. кубометров песка, 10 тыс. тонн реагентов и 60 тыс. тонн песко-соляной смеси. Материалы хранятся на 21 пескобазе.

В Республике Алтай на Чуйском тракте будет работать 129 единиц техники, включая 36 комбинированных дорожных машин. На 12 пескобазах идет заготовка 3,2 тыс. кубометров песка, 4 тыс. тонн реагентов и 30 тыс. тонн песко-соляной смеси.

Ранее сообщалось, что власти Барнаула поручили профильным службам подготовиться к работе в условиях плохой погоды в выходные 12 и 13 октября.