Алтайские политики высказались о перенарезке одномандатных округов раз в пятилетку

Для уточнения границ избирательных округов, по которым проходят выборы депутатов Госдумы, установили новый срок

14 мая 2025, 17:00, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Госдума РФ планирует пересматривать границы одномандатных округов для выборов раз в пять лет, а не в десять, как сейчас. Соответствующую поправку 12 мая одобрил комитет по госстроительству, ссылаясь на "динамику изменения численности избирателей в различных регионах". 14 мая проект закона будет рассмотрен на пленарном заседании. ИА "Атмосфера" выяснило, что об этом думают политики Алтайского края.

Заместитель председателя краевого Законодательного собрания и заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Денис Голобородько заявил, что оценить предложение об "учащенной" перенарезке думских округов пока сложно: к существующей практике обновления схемы раз в десять лет уже привыкли все. Политик видит в такой инициативе минусы для небольших территорий, которые при перенарезке могут переходить из одного округа в другой из-за численности населения. Связь депутата с территорией, по его мнению, может потеряться. С другой стороны, как утверждает зампред АКЗС, пять лет – это достаточный срок, для того чтобы помочь жителям территории, а также выполнить свои задачи и обязательства.

"С политической точки зрения постоянное обновление схемы округов, особенно если речь идет о сокращении их количества, усиливает конкуренцию между партиями. Держит в тонусе депутатов и потенциальных кандидатов. При избрании на новые сроки нужно будет знакомиться с новыми территориями, нарабатывать связи, доверие. Но в целом сейчас кардинальные изменения схемы одномандатных округов связаны с появлением новых территорий, а не с кардинальным изменением численности населения, в том числе в Алтайском крае. Не думаю, что через пять лет у нас значительно изменится численность населения, поэтому если изменения будут, то минимальные", – пояснил Денис Голобородько.

Депутат Госдумы, председатель Совета алтайского отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев считает, что политические мотивы в этой новации искать не нужно. С его слов, изменение сроков нарезки округов – скорее, необходимость.

"Стоит признать, что за последнее время население стало более мобильным, а от того чаще меняет место жительства. Люди уезжают в другие города учиться, работать, эмигрируют за границу. Не стоит забывать и о "пополнении" в России, которое случилось в 2022 году. В стране появилось четыре новых субъекта, при этом количество депутатов осталось прежним", – подчеркнул политик.

Координатор Алтайского регионального отделения ЛДПР, депутат краевого Законодательного собрания Сергей Булаев уверен, что учащенная перенарезка связана с изменением количества субъектов РФ и, соответственно, числа избирателей. Он предположил, что для новых кандидатов это не будет проблемой, но создаст сложности для тех, кто был избран от определенной территории и хочет пойти по тому же округу.

"Дело в том, что если этот депутат отработал свой депутатский срок хорошо, он имеет право отчитаться перед избирателями, получить их одобрение, если есть за что, и тем самым получить поддержку и их голоса опять в этом же округе. А если территория меняется, то часть избирателей, которые его знают и довольны его работой, переходят в другой округ. А ему приходится вновь доказывать, что он достоин доверия, новым избирателям, которые окажутся включены в его округ в результате перенарезки", – отметил Сергей Булаев.

Первый секретарь Алтайского краевого комитета партии "Коммунисты России", руководитель партийной фракции в краевом Законодательном собрании Сергей Матасов заявил, что изменение периодичности перенарезки думских одномандатных округов – значимый шаг в развитии российской избирательной системы, который призван "повысить оперативность и адекватность представительства интересов избирателей в Государственной Думе".

Политик утверждает, что более частая корректировка границ округов позволит точнее отражать демографические изменения, миграционные потоки и социально-экономические сдвиги, происходящие в регионах. Он также уверен, что перенарезка "одномандатников" раз в пять лет позволит реагировать на изменения в политическом ландшафте более оперативно: на расстановку политических сил в отдельных округах могут существенно влиять новые социально-политические тенденции, формирование новых групп интересов и изменение электоральных предпочтений.

Сергей Матасов также добавил, что переход к новой периодичности перенарезки округов потребует значительных организационных и технических усилий. Однако, по его мнению, эти усилия будут оправданны, поскольку направлены на повышение легитимности и эффективности избирательного процесса.

"Изменение периодичности перенарезки думских одномандатных округов с десяти до пяти лет является важным шагом на пути совершенствования российской избирательной системы. Этот шаг позволит обеспечить более справедливое, оперативное и адекватное представительство интересов избирателей в Государственной Думе, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению демократических институтов и повышению эффективности государственного управления", – заключил депутат.

Председатель регионального отделения партии "Новые люди", руководитель партийной фракции в Барнаульской городской Думе Никита Федюнин назвал инициативу неоднозначной. Он уверен, что свои условия в этом вопросе диктуют постоянная внутренняя миграция и мобильность избирателя, а значит, реалии меняются быстрее десятилетнего срока, чему и должна соответствовать избирательная система. Однако, по его мнению, такое нововведение создает трудности для депутатов, рассчитывающих на второй срок: им придется менять ориентиры в своей работе.

"Впрочем, данные сложности актуальны только для тех, кто ведет избирательные кампании, сами же избиратели хотят больше реальной работы, нежели политических баталий", – добавил политик.

Мария Прусакова, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, депутат Государственной Думы, отказалась от комментариев.