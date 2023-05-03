Томенко попросил Путина помочь с финансированием новой ВПП для аэропорта Барнаула
Во время встречи по видеосвязи губернатор напомнил, что сейчас в барнаульском аэропорту возводят новый терминал. Он необходим в условиях растущего пассажиропотока
03 мая 2023, 07:30, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попросил у президента России Владимира Путина профинансировать строительство новой взлётно-посадочной полосы (ВПП) для аэропорта Барнаула. Об этом сообщает газета "Известия".
Во время встречи по видеосвязи губернатор напомнил, что сейчас в барнаульском аэропорту возводят новый терминал. Он нужен в условиях растущего пассажиропотока – в этом году он уже приблизился к 700 тысячам человек. Цифра может быть превышена до конца года.
Новый терминал будет позволять принять до 1 млн человек в год. Однако ему нужна полоса и вспомогательное оборудование. Текущая была построена ещё в 70-е годы.
07:59:21 03-05-2023
профинансировать постройку новой взлетно-посадочной полосы --- мне кажется сейчас есть немного другие приоритеты для финансирования. Это можно потом, когда все закончится
08:38:28 03-05-2023
Так аэропорт уже частный вроде? При чём тут госфинансирование?
08:38:42 03-05-2023
Так аэропорт продали же, какое финансирование?
09:12:28 03-05-2023
Ну любят у нас бюджетные деньги . Перелеты дороже чем в Европе, без объективных причин, единственный выход субсидии и так везде
09:32:13 03-05-2023
Только просит и могут не чтобы в крае деньги зарабатывать , строить заводы, фабрики, развивать сельское хозяйство.
09:38:57 03-05-2023
Позор. Всё только за бюджетные деньги. Своих нет. Музей когда достроите? Или уже пора сносить? Трещин всё больше.
09:56:14 03-05-2023
Взлётно посадочная полоса для Барнаула это очень важно. А как же Барнаул столица мира и принимать тут будут аэропланы со всего света.! Необходимые вопросы для края нужно решать . Бийский аэропорт прос ..ли , а Горно Алтайский принимает туристов со всей России. Вот и курорт Белокуриха мог бы принимать гостей через воздушные ворота Бийска. А Барнаул что большой уездный город с историей на бумаге но без памятников и музеев.
07:21:32 04-05-2023
Гость (09:56:14 03-05-2023) Взлётно посадочная полоса для Барнаула это очень важно. А ка... у нас целый памятник музею. недостроенный правда