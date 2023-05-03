Томенко попросил Путина помочь с финансированием новой ВПП для аэропорта Барнаула

Во время встречи по видеосвязи губернатор напомнил, что сейчас в барнаульском аэропорту возводят новый терминал. Он необходим в условиях растущего пассажиропотока

03 мая 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попросил у президента России Владимира Путина профинансировать строительство новой взлётно-посадочной полосы (ВПП) для аэропорта Барнаула. Об этом сообщает газета "Известия".

Во время встречи по видеосвязи губернатор напомнил, что сейчас в барнаульском аэропорту возводят новый терминал. Он нужен в условиях растущего пассажиропотока – в этом году он уже приблизился к 700 тысячам человек. Цифра может быть превышена до конца года.

Новый терминал будет позволять принять до 1 млн человек в год. Однако ему нужна полоса и вспомогательное оборудование. Текущая была построена ещё в 70-е годы.