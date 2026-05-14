Алтайские села продолжат развивать через жилищные программы, школы и спортобъекты

В народную программу "Единой России" предложили включить и новые меры поддержки для привлечения молодежи

14 мая 2026, 16:15, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В Алтайском крае с 2020 по 2025 год на развитие сельской социальной и инженерной инфраструктуры направили 12,9 млрд рублей. Об этом на форуме сибирских единороссов "Есть результат!" в Омске рассказал секретарь регионального отделения партии, председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко. В новую народную программу "Единой России" на ближайшие пять лет планируют включить дополнительные меры для развития сельской инфраструктуры. Они должны помочь привлечь и удержать молодых специалистов.

Одна из ключевых инициатив народной программы партии — создать условия, при которых молодые специалисты захотят жить и работать в сельской местности. Для этого нужны доступные жилищные условия, современные культурно-досуговые учреждения, места для занятий спортом и общения.

Отчетно-программный форум сибирских единороссов "Есть результат!" в Омске / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В Алтайском крае уже несколько лет ремонтируют и обновляют сельские школы, ДК и спортивные объекты, отметил Александр Романенко. Работу проводят по федеральным и краевым программам. Муниципалитеты также участвуют в инициативном бюджетировании, учитывая нужды и запросы населения.

Особое внимание уделяют селам, где здания и сети сильно изношены. Во время капремонтов не только приводят в порядок помещения, но и закупают новое оборудование, делают территории удобнее и безопаснее для детей и взрослых.

Депутаты "Единой России" контролируют ход работ и помогают передавать запросы жителей органам власти. Партийные проекты дают муниципалитетам дополнительную финансовую поддержку. По словам лидера алтайских единороссов, за пять лет на развитие сельской инфраструктуры в крае направили 12,9 млрд рублей. Федеральный бюджет выделил 43% от этой суммы.

За это время более четырех тысяч жителей Алтайского края улучшили жилищные условия. В селах благоустроили свыше 260 парков, детских и спортивных площадок, а также зон отдыха. Поддержку получили больше 580 молодых специалистов. В том числе им компенсировали расходы на обучение и переподготовку.

«По итогу пяти лет мы можем с уверенностью сказать, что развитие сельских территорий в регионе — это результат совместной работы федеральных, региональных и муниципальных властей, а также активного участия в ней жителей и депутатов "Единой России"», — заключил глава краевого парламента.