Дело об убийстве Николая Онищенко после смерти подозреваемого может дойти до суда

Процесс расследования зависит от желания родственников доказать виновность предполагаемого убийцы

13 марта 2025, 11:00, ИА Амител

Глава Завьяловского района Николай Онищенко / Фото: официальная страница Онищенко во "ВКонтакте"

СУ СК России по Алтайскому краю продолжит работать над расследованием убийства главы Завьяловского района Николая Онищенко. Несмотря на то, что главный подозреваемый скончался, сразу закрыть уголовное дело нельзя. Кроме того, оно может дойти до суда. Об этом сообщает "Банкфакс".

Исходя из уголовно-процессуального законодательства, в случае смерти потерпевшего и подозреваемого расследование уголовного дела нужно продолжить. Если личность подозреваемого установлена, следствию нужно собрать указывающие на его виновность данные, на основании которых фигуранту могут предъявить официальное обвинение. Об этом изданию рассказала начальник кафедры уголовного процесса, кандидат юридических наук, доцент Барнаульского юридического института МВД России Лилия Черепанова.

"Если подозреваемый умер, это автоматически не говорит о том, что он виновен. Его вину еще нужно доказать. При наличии достаточного количества данных его статус с "подозреваемого" может перейти в "обвиняемого", – отметила Черепанова.

Также собеседница "Банкфакса" пояснила, что развитие уголовного процесса будет зависеть от родственников убитого. Если вину подозреваемого докажут, возникнет основание для прекращения уголовного дела в связи с его смертью. Однако в этом случае спрашивают согласия у родственников. Если они будут возражать, расследование продолжат вплоть до суда.

"Почему родственники могут быть не согласны? Например, если считают обвиняемого невиновным, и тогда дело может быть прекращено по реабилитирующим основаниям. А может, он находился в состоянии необходимой обороны, или еще что-то. Но если уже и суд установит, что он виновен, тогда дело будет закрыто в связи с его смертью", – пояснила Лилия Черепанова.

Из слов представительницы БЮИ следует, что скоро алтайский Следком может предъявить обвинение Анатолию Фенину, хотя его уже нет в живых. В случае если родственники Николая Онищенко откажутся прекращать уголовное дело и потребуют доказать виновность Фенина в суде, у них будет такая возможность. Дело прекратят только после вынесения обвинительного приговора.

Напомним, 4 марта в Завьяловском районе Алтайского края убили главу местной администрации Николая Онищенко. После произошедшего предполагаемый убийца Анатолий Фенин попытался свести счеты с жизнью. С тяжелым ранением головы его перевезли в больницу Барнаула и ввели в искусственную кому. 9 марта он скончался. Возможной причиной трагедии как родные Фенина, так и жители села называют слишком высокое давление на него, в том числе на фоне уголовных дел.