Прокуратура подтвердила проблемы с водой в алтайском селе после жалоб на мутность

Уже возбуждено дело об административном правонарушении

22 августа 2023, 11:28, ИА Амител

Вода. Проверка воды / Фото: freepic.diller / Freepik

Прокуратура подтвердила обоснованность жалоб жителей села Березовка Первомайского района на качество и количество воды. С этой проблемой они обратились к депутату Госдумы от Алтайского края, главе регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александру Терентьеву.

Под обращением подписались более 260 человек. Вода мутная, грязная, с примесью песка и глины, с неприятным запахом, не всегда течет, из-за чего приходится запасаться по ночам, сказано в жалобе.

Еще в июле Александр Терентьев побывал на встрече с инициативными березовцами. Они рассказали, как набирают по 20 литров воды каждую ночь, не смогли посадить огороды и что им обещают коммунальщики и чиновники.

Коммунальщики, по словам жильцов, объяснили нехватку воды большим летним разбором. Районная администрация, по словам главы сельсовета, обещала найти 2,5 млн рублей на проектные и изыскательные работы для строительства новой водонапорной башни.

В региональном министерстве строительства и ЖКХ в ответ на запрос депутата Терентьева сообщили, что "в настоящее время на территории села система водоснабжения функционирует в штатном режиме". В Роспотребнадзоре, что "в 3 пробах из 4 выявлено превышение по мутности, питьевая вода, подаваемая населению, безопасна в эпидемиологическом отношении и безвредна по химическому составу".

А вот прокуратура нашла более серьезные нарушения.

"Выявлены факты превышения в ней концентрации предельно допустимых веществ (железо, марганец, мутность)", – сказано в ответе ведомства.

В отношении МУП "Первомайские коммунальные системы" возбуждено дело об административном правонарушении . Срок для исправления – до 1 октября текущего года. Еще одним поводом для "административки" стал подтвержденный факт длительных перебоев с водоснабжением в селе.

Также прокуратура указала главе Первомайского района на необходимость починки артезианского насоса, вышедшего из строя в июне текущего года. Из-за этой поломки произошло снижение давления в централизованной сети водоснабжения в Березовке. Но отремонтировали власти агрегат лишь только после представления прокуратуры.