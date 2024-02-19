Алтайские спасатели выручили пассажиров автобуса, у которого сломалась дверь в мороз
Пока устраняли поломку, люди грелись в пожарной части
19 февраля 2024, 11:14, ИА Амител
Пассажиры автобуса / Фото: unsplash.com
Алтайские спасатели в Крутихинском районе посреди ночи выручили пассажиров автобуса рейса Бурла – Барнаул, у которого в мороз не закрывалась дверь.
Как сообщили в МЧС Алтайского края, администрация района оперативно предоставила тепловую пушку и пожарные обеспечили отогрев транспортного средства.
Пока устраняли поломку, 40 пассажиров грелись в пожарно-спасательной части. После завершения ремонта автобус вернулся на маршрут.
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