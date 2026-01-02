Алтайские специалисты призвали заменить алкоголь на праздничном столе обычными напитками

Именно в праздничные дни в стране фиксируется значительный рост смертности

02 января 2026

Семья за новогодним столом / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России алкоголь традиционно считается неотъемлемой частью праздничного застолья, однако растущая осведомленность о его вреде побуждает все больше людей искать здоровые альтернативы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Алтайского края, подчеркнув, что употребление спиртного увеличивает риски сердечно-сосудистых, онкологических и инфекционных заболеваний, а также ведет к росту травматизма и насилия.

Специалисты отмечают, что именно в праздничные дни в стране фиксируется значительный рост смертности, обусловленный преимущественно злоупотреблением алкоголем. В качестве безопасной замены врачи рекомендуют обратить внимание на разнообразные безалкогольные напитки, которые могут быть не менее вкусными и создавать праздничную атмосферу.

Среди предложенных вариантов – яркие коктейли на основе фруктов, ягод, трав и специй; разнообразные сорта чая, такие как матча, пуэр или фруктовые настои, которые можно превратить в целую церемонию; богатые витаминами свежевыжатые соки и смузи; газированная вода с добавлением свежих фруктов, ягод или мяты; полезные для пищеварения кисломолочные напитки с медом и орехами, а также традиционные для русской кухни компоты и морсы из свежих ягод.

По мнению экспертов, отказ от алкоголя на праздниках – это осознанный шаг к более здоровой и качественной жизни, который позволяет создавать новые, полезные традиции без ущерба для настроения.

