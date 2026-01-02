Алтайские специалисты призвали заменить алкоголь на праздничном столе обычными напитками
Именно в праздничные дни в стране фиксируется значительный рост смертности
02 января 2026, 19:00, ИА Амител
В России алкоголь традиционно считается неотъемлемой частью праздничного застолья, однако растущая осведомленность о его вреде побуждает все больше людей искать здоровые альтернативы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Алтайского края, подчеркнув, что употребление спиртного увеличивает риски сердечно-сосудистых, онкологических и инфекционных заболеваний, а также ведет к росту травматизма и насилия.
Специалисты отмечают, что именно в праздничные дни в стране фиксируется значительный рост смертности, обусловленный преимущественно злоупотреблением алкоголем. В качестве безопасной замены врачи рекомендуют обратить внимание на разнообразные безалкогольные напитки, которые могут быть не менее вкусными и создавать праздничную атмосферу.
Среди предложенных вариантов – яркие коктейли на основе фруктов, ягод, трав и специй; разнообразные сорта чая, такие как матча, пуэр или фруктовые настои, которые можно превратить в целую церемонию; богатые витаминами свежевыжатые соки и смузи; газированная вода с добавлением свежих фруктов, ягод или мяты; полезные для пищеварения кисломолочные напитки с медом и орехами, а также традиционные для русской кухни компоты и морсы из свежих ягод.
По мнению экспертов, отказ от алкоголя на праздниках – это осознанный шаг к более здоровой и качественной жизни, который позволяет создавать новые, полезные традиции без ущерба для настроения.
Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года в силу вступают новые правила реализации алкоголя для общепита. Если вход в кафе или бар расположен во дворе многоквартирного дома, то продавать спиртное в нем разрешат только с 13:00 до 15:00.
19:09:12 02-01-2026
Н2О
19:26:56 02-01-2026
Алтайские специалисты звучит точно также, как и учёные Заира.
22:16:52 02-01-2026
Ну-ну... Помню, как на безалкогольных комсомольских свадьбах самогон в бутылках газировки налит был. Ложь, одна сплошная ложь.
23:58:38 02-01-2026
яркие коктейли на основе фруктов, ягод ... и компоты и морсы из свежих ягод - чем отличаются?
Зима лучшее время на Алтае для потребления напитков из свежих, незамороженных ягод.
04:46:07 03-01-2026
Майкл Горби, столь же "веско" балаболя,
К отказу призывал от алкоголя...
Ан тем, что воду "трезвенника" лил,
Не к краху ли Союза путь мостил?
08:44:22 03-01-2026
Н2О - девиз не наш.
Наш - С2Н5ОН!
00:13:55 04-01-2026
Гость (08:44:22 03-01-2026) Н2О - девиз не наш.Наш - С2Н5ОН!... Стих - на пол-литру!
Народный поэт!!!
18:20:35 03-01-2026
Ну, если такое неизбежно, лучше уж так, с такими ценами и общим состоянием экономики и уровнем жизни 🤷
23:45:09 04-01-2026
Гость (18:20:35 03-01-2026) Ну, если такое неизбежно, лучше уж так, с такими ценами и о... какие цены? шикарный стол собрали на четверых всего за 18000 р, вы про что? и икра, и буженина, креветки, рыбка, телятина, салаты, шампанское и вино (глинтвейн) и напистки соки, горячее !! уйма всего! вы тогда зря живете, если вам кругом "все дорогогого"