За нарушение придется заплатить от 500 до 1,5 тысячи рублей

31 декабря 2025, 21:00, ИА Амител

Бокал / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В России за распитие спиртных напитков в парках, во дворах и на детских площадках можно получить штраф до 1,5 тысячи рублей. А человеку, пришедшему в общественное место нетрезвым, может грозить арест до 15 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна.

«Федеральным законом потребление алкогольной продукции запрещено в общественных местах, а это значит – во дворах домов, в подъездах, на лестничных клетках, на детских площадках, в парках, скверах, лесах, на берегах прудов и озер, во всех зонах отдыха. Можно употреблять алкоголь, приобретенный в баре, ресторане или кафе только в пределах заведения. Улица, парковая скамейка, двор для этого не подходят», – напомнил он.

Если нарушить запрет, можно получить штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей. Но более жесткие меры применяют к тем, кто появляется пьяным в общественном месте.

«За это закон предусматривает не только аналогичный штраф, но и административный арест сроком до 15 суток», – добавил Керселян.

А с 1 марта 2026 года в силу вступают новые правила реализации алкоголя для общепита. Если вход в кафе или бар расположен во дворе многоквартирного дома, то продавать спиртное в нем разрешат только с 13:00 до 15:00.