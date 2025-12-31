Россиян предупредили о штрафах за распитие алкоголя на улице
За нарушение придется заплатить от 500 до 1,5 тысячи рублей
31 декабря 2025, 21:00, ИА Амител
В России за распитие спиртных напитков в парках, во дворах и на детских площадках можно получить штраф до 1,5 тысячи рублей. А человеку, пришедшему в общественное место нетрезвым, может грозить арест до 15 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна.
«Федеральным законом потребление алкогольной продукции запрещено в общественных местах, а это значит – во дворах домов, в подъездах, на лестничных клетках, на детских площадках, в парках, скверах, лесах, на берегах прудов и озер, во всех зонах отдыха. Можно употреблять алкоголь, приобретенный в баре, ресторане или кафе только в пределах заведения. Улица, парковая скамейка, двор для этого не подходят», – напомнил он.
Если нарушить запрет, можно получить штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей. Но более жесткие меры применяют к тем, кто появляется пьяным в общественном месте.
«За это закон предусматривает не только аналогичный штраф, но и административный арест сроком до 15 суток», – добавил Керселян.
А с 1 марта 2026 года в силу вступают новые правила реализации алкоголя для общепита. Если вход в кафе или бар расположен во дворе многоквартирного дома, то продавать спиртное в нем разрешат только с 13:00 до 15:00.
21:39:33 31-12-2025
Что Вы с этим алкоголем носитесь, как курица с яйцом. Если от него все беды, запретите совсем и делов то. Заблокируйте как ватсап с ютубом. Всех с Новым годом! 🌲
10:53:18 01-01-2026
Гость (21:39:33 31-12-2025) Что Вы с этим алкоголем носитесь, как курица с яйцом. Если о...
А ведь они это сделают! На них же такие законы не распространяются. Мне вот интересно, сорвет все же и народа или нет? А они удрать успеют???
04:11:05 01-01-2026
Предупредите, еще о том, что можно не очковать, по , исключительно, такой причине, что, тем, кто будет исполнять хотелочку эту тупо не доплачивают, так что это брЭэд пит
04:36:12 01-01-2026
Еще этих россиян следует предупредить, что заниматься реализацией этого, тупо некому!