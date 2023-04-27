Кандидату, который будет баллотироваться в главы региона, нужно собрать около 500 подписей местных депутатов

27 апреля 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Оппозиция в Алтайском Заксобрании и со второй попытки не смогла снизить мунфильтр на выборах губернатора, на этот раз с инициативой вышли эсеры. Зимой аналогичное предложение исходило от коммунистов, но большинство депутатов в АКЗС их не поддержали. Сейчас мунфильтр составляет 7%, или около 500 подписей местных депутатов, эсеры предлагали снизить планку до 5%, или 360 депутатских автографов. Подробнее – в материале amic.ru.

Подписей должно быть меньше

Справороссы добивались не только уменьшения мунфильтра, но и возможности пойти на выборы в качестве самовыдвиженца. Сейчас для участия в губернаторской кампании кандидату обязательно нужно представлять политпартию, самовыдвижение не предусмотрено. "На наш взгляд, это резко снижает конкурентность и открытость губернаторских выборов. Кроме того, отсутствие института самовыдвижения препятствует выдвижению единого кандидата от оппозиции, которого могли бы поддержать разные политические силы", – отметил руководитель фракции СРЗП Александр Молотов.

По его мнению, главной проблемой является не сам фильтр, "а необходимость присутствия в общем числе собранных подписей 10% автографов от депутатов муниципальных районов и городских округов (этого числа нет ни у одной партии, кроме "Единой России", – прим. ред.)". "Поэтому СРЗП предлагает снизить этот критерий с 10 до 5% , что вместе с введением института самовыдвижения позволит оппозиции выставить единого кандидата в губернаторы и самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр", – уверен Молотов.

Посмотреть правде в глаза

Депутат от ЛДПР Людмила Цивилёва поддержала эсеров, сосредоточив внимание на роли личности в политических процессах. "Личность в широком смысле слова – это человек, способный консолидировать вокруг себя людей, способный вести за собой, вдохновлять на плодотворную деятельность. Очень удивляет мнение, что вдруг самовыдвиженец, исходя из исторического опыта Алтайского края, повергнет территорию в хаос", – обосновала свою точку зрения Цивилёва.

Представитель справороссов Евгения Боровикова напомнила, что ещё в 2020 году президент Владимир Путин поручил вернуться к решению вопроса о снижении мунфильтра на губернаторских выборах. При этом глава ЦИК Элла Памфилова считает оптимальным уровень муниципального фильтра в 5%. Высокий порог ведёт к снижению конкуренции и падению интереса к выборам, процитировала Боровикова руководителя Центризбиркома.

"Чьё ещё вам нужно мнение, чтобы вы посмотрели правде в глаза? Призываю вас всех прислушаться к мнению нашего президента и проголосовать за изменения по снижению муниципального фильтра до 5%", – обратилась депутат к коллегам по АКЗС.

Коммунист Антон Арцибашев из-за низкой явки на сессию депутатов (присутствовали 57 человек из 68) предложил Александру Молотову перенести законопроект на май, так как было очевидно, что голосов у оппозиции сейчас не хватит. Однако Молотов ответил, что рассчитывает на поддержку в том числе ряда единороссов.

Внимание к самовыдвиженцам

Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Приб заявил, что депутаты от партии власти не поддержат инициативу эсеров. Лидер комроссов Сергей Матасов подчеркнул, что даже с высоким мунфильтром эсеры всё равно выдвинут своего кандидата: "Я уверен, что коллеги из "Справедливой России" с удовольствием обратятся к депутатам от "Единой России", которых большинство сегодня в Алтайском крае, с просьбой поддержать своего кандидата, и это будет, наверное, правильно".

Вице-спикер АКЗС Денис Голобородько призвал эсеров и остальные оппозиционные партии активнее работать с самовыдвиженцами, которые по итогам прошлогодней муниципальной кампании получили примерно 900 мест.

В результате вместо необходимого минимума в 35 голосов законопроект поддержали только 29 депутатов.