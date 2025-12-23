Алтайский край активно внедряет методы бережливого производства

Учебная площадка "Фабрика процессов" обучила более 230 специалистов за 2025 год

23 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

"Фабрика процессов" / Фото: КАУ АЦКР

Алтайский край активно реализует мероприятия федерального проекта "Производительность труда", который является частью нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Один из важнейших элементов проекта – учебная площадка "Фабрика процессов". В 2025 году обучение там прошли более 230 человек, включая участников федерального проекта, преподавателей колледжей и слушателей Президентской программы подготовки управленческих кадров.

На примере реальных процессов

Учебная площадка "Фабрика процессов" предоставляет участникам возможность изучать методы бережливого производства на примере реального устройства – "Пульта управления регулятором давления газа Venio-C*". Это позволяет не только освоить теоретические знания, но и приобрести практические навыки, которые необходимы для повышения эффективности производства и оптимизации работы в офисе.

Специалисты и студенты погружаются в моделирование реальных производственных и административных процессов. Они знакомятся с бережливыми технологиями, изучают инновационные подходы и анализируют, как эти изменения влияют на производительность труда.

«Имитация рабочих ситуаций позволяет людям увидеть реальную пользу инструментов бережливого производства, снизить уровень страха перед изменениями и уверенно приступить к преобразованиям внутри своих компаний», – сказал руководитель Регионального центра компетенций Алтайского края Александр Вагенлейтер.

И уточнил, что кроме обучения на Фабрике, повысить свои компетенции можно, воспользовавшись ресурсами ИТ-платформы производительность.рф.

Улучшение экономической ситуации региона

Программа "Фабрика процессов" способствует не только обучению специалистов, но и повышению квалификации участников из разных сфер: малого и среднего бизнеса, крупных предприятий, а также образовательных учреждений. За все время функционирования площадки на тренингах побывали около 1,8 тыс. человек. Учебная программа продолжает помогать местным производителям в развитии и создании условий для роста экономики региона.

Как ранее сообщал amic.ru, недавно в Алтайском крае в пятый раз прошла деловая игра по бережливому производству, в которой приняли участие 48 студентов из восьми высших и профессиональных учебных заведений региона. Участники продемонстрировали свои умения в применении технологий, направленных на повышение производственной эффективности. Основная цель мероприятия – углубить знания студентов в области бережливых технологий и научить их оптимизировать производственные процессы при минимальных затратах.

*Venio-C ("Венио-Си")