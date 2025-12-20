Студенты Алтайского края вновь соревновались в бережливом производстве

Объявили победителей пятой деловой игры

20 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

Деловая игра по бережливому производству / Фото: КАУ АЦКР

В пятый раз в Алтайском крае прошла деловая игра по бережливому производству среди студентов. В ней приняли участие 48 ребят из восьми высших и профессиональных учебных заведений региона. Участники продемонстрировали навыки в применении технологий, направленных на повышение эффективности работы. Цель мероприятия – повысить уровень знаний студентов в области бережливых технологий и научить улучшать производственные процессы с минимальными затратами.

На скорость

Соревнование проходило в формате тренинга "SMED – быстрая переналадка", где участники работали с тренажером, отрабатывая методы быстрого переналаживания оборудования для производства новой партии изделий. Задача была снизить потери времени и улучшить этот процесс.

SMED (Single Minute Exchange of Dies*) – методика разработана японским инженером Сигео Синго. Подробнее об этом – на ИТ-платформе производительность.рф.Тренинг состоял из трех раундов, в которых подсчитывали время переналадки для каждой команды в секундах. Места распределились следующим образом:

первое – команда "КТМ" из Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова;

второе – команда Kaizen Team* Алтайского филиала Финансового университета при правительстве РФ;

третье – команда "Вектор оптимизации" Алтайского госуниверситета.

Мотивация для студентов

Замминистра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Андрей Панченко подчеркнул важность подобных мероприятий.

«В современных экономических условиях особенно востребованы становятся специалисты, которые умеют повышать производительность при минимальных издержках. Поэтому в рамках федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" каждый год особое внимание уделяется тем, кто в ближайшее время составит основу экономического потенциала страны», – сказал Андрей Панченко.

Победителей и призеров наградили дипломами, подтверждающими способности в применении бережливых технологий и стремление улучшать производственные процессы.

*Single Minute Exchange of Dies ("Сингл Минут Эксчендж оф Дайс"); Kaizen Team ("Кайзен Тим")