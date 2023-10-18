Алтайский край может стать крупнейшим сибирским поставщиком зерна в КНР
Сейчас с Алтая в Китай поставляют более 25 позиций зерновых: семена льна, рапс, гречиху, горох, пшеничную муку, лузгу гречихи, овса и других
18 октября 2023, 19:33, ИА Амител
Алтайский край может стать крупнейшим сибирским поставщиком зерна в КНР. Как сообщает ТАСС, об этом заявила директор Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Мария Шостак.
Она отметила, что отгрузки в Китай с Алтая наращивают темпы. В прошедшем сезоне России удалось занять второе место по экспорту зерновых в КНР, обогнав Киргизию. Алтайский край при этом показал рекордные 294 тысячи тонн импорта.
"При долгосрочном партнерстве наших стран и с учетом аграрного потенциала Алтайского края регион может стать крупнейшим сибирским поставщиком зерна в Китай", – заявила она.Сейчас с Алтая в КНР поставляют более 25 позиций зерновых: семена льна, рапс, гречиху, горох, пшеничную муку, лузгу гречихи, овса и других.
По предварительной оценке Шостак, экспорт зерна и продуктов его переработки из Алтайского края за последние пять лет вырос в 5,6 раза, превысив в 2022-2023 сельскохозяйственном году 2 млн тонн. При этом экспорт зерновых культур увеличился почти в 11 раз – до 1,2 млн тонн.
19:46:55 18-10-2023
Это отлично! Но кому хорошо? Муку молоть лучше в Китае.
10:06:18 19-10-2023
Олег (19:46:55 18-10-2023) Это отлично! Но кому хорошо? Муку молоть лучше в Китае.... Вот Турция хорошо заработала на помоле укропского зерна во время сделки. А краю разве не выгодно производить муку из своего зерна и только в таком виде отправлять в другие регионы и страны?
11:33:31 20-10-2023
Гость (10:06:18 19-10-2023) Олег (19:46:55 18-10-2023) Это отлично! Но кому хорош... Нацист?
21:02:20 18-10-2023
Мария Михайловна ну не в этом году, с учётом такого ужасного урожая, когда влага запредельная и соответственно цена продукции , с учётом затрат на сушку.
08:11:09 19-10-2023
Ну значит хлеб еще лишний раз подорожает
09:05:20 19-10-2023
Москва, Китай - не много ли нахлебников на нищий регион? Сколько 1 кг хлеба - уже более 100 ре...
12:14:52 19-10-2023
Гость (09:05:20 19-10-2023) Москва, Китай - не много ли нахлебников на нищий регион? Ско... Ну а если припомнить про три стёртых нолика с купюр, при деноминации 1997 года (помните, была 1.000 р, стал 1 р), то ваще, все 100.000 рубликов. Против стабильных когда-то, 0,24 руб (24 коп). Вот он, один из рывков-подъемов...
09:20:17 19-10-2023
Это же прекрасная новость! А мы - жители края можем и хлеб их фуража пожевать за 40 рублей за булку в 350 г.
10:09:01 19-10-2023
Муку продавайте или хлеб. Зачем сырьем продавать.
11:21:36 19-10-2023
Гость (10:09:01 19-10-2023) Муку продавайте или хлеб. Зачем сырьем продавать.... Потому что мы сырьевой придаток.
10:17:39 19-10-2023
А что за зерно остаётся дома? Такое ощущение ,что клейковина не знакома нашему зерну. Вкус,запах химия придаст,а вот посушить сухарики для борща не выйдет,крошится. Та и свежий хлеб чуточку лучше.
10:24:40 19-10-2023
Гость (10:17:39 19-10-2023) А что за зерно остаётся дома? Такое ощущение ,что клейковина... Так они ж о вашем здоровье заботятся! Ничего вы не понимаете. Меньше глютена, сиречь клейковины - меньше проблем. Тут каждый день тусуется зожник, он соврать не даст)))
12:07:37 19-10-2023
Эка новость! Судя по местным ценам на хлеб, уже давно лидируем, лидируя.
12:11:31 19-10-2023
Все вывезут, а сами закупать в эритреях наверное будем. Так же всю жизнь удивляюсь почему алтайский сыр в москве хватят, а в барнауле купишт - жрать вообще не возможно.