Алтайский край оказался среди лидеров России по производству водки

Всего в 2025 году в России произвели 79,321 млн декалитров водки

23 января 2026, 08:45, ИА Амител

В 2025 году водку производили 49 российских регионов – на три меньше, чем годом ранее. Как сообщает РИА Новости, Алтайский край вошел в пятерку субъектов РФ с наибольшим ростом производства этого крепкого алкоголя.

По оценке экспертов, самый заметный прирост выпуска водки в прошлом году зафиксировали Северная Осетия, Алтайский край, Пермский край и Новгородская область – примерно на треть. При этом крупнейшими производителями водки в стране остаются Московская область, на которую приходится более 17% общего объема, и Республика Татарстан с долей около 13%. Третье место занимает Республика Башкортостан – 6,6%.

В то же время в ряде регионов производство водки резко сократилось. Самое серьезное падение зафиксировано в Томской области – в 4,6 раза, Республике Саха (Якутия) – в 3,7 раза, Костромской области – в 2,6 раза и Республике Коми – в 2,1 раза. Примерно на 40% выпуск снизился в Москве и Тюменской области, а на треть – в Краснодарском и Красноярском краях, Тульской и Вологодской областях. Около 25% объема производства потеряли Ленинградская, Липецкая, Калужская и Пензенская области.

Согласно статистике, всего в 2025 году в России произвели 79,321 млн декалитров водки – это на 4,2% меньше, чем в 2024-м.

