Алтайский край оказался среди лидеров России по производству водки

Всего в 2025 году в России произвели 79,321 млн декалитров водки

23 января 2026, 08:45, ИА Амител

Покупка алкоголя / Водка / Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В 2025 году водку производили 49 российских регионов – на три меньше, чем годом ранее. Как сообщает РИА Новости, Алтайский край вошел в пятерку субъектов РФ с наибольшим ростом производства этого крепкого алкоголя.

По оценке экспертов, самый заметный прирост выпуска водки в прошлом году зафиксировали Северная Осетия, Алтайский край, Пермский край и Новгородская область – примерно на треть. При этом крупнейшими производителями водки в стране остаются Московская область, на которую приходится более 17% общего объема, и Республика Татарстан с долей около 13%. Третье место занимает Республика Башкортостан – 6,6%.

В то же время в ряде регионов производство водки резко сократилось. Самое серьезное падение зафиксировано в Томской области – в 4,6 раза, Республике Саха (Якутия) – в 3,7 раза, Костромской области – в 2,6 раза и Республике Коми – в 2,1 раза. Примерно на 40% выпуск снизился в Москве и Тюменской области, а на треть – в Краснодарском и Красноярском краях, Тульской и Вологодской областях. Около 25% объема производства потеряли Ленинградская, Липецкая, Калужская и Пензенская области.

Согласно статистике, всего в 2025 году в России произвели 79,321 млн декалитров водки – это на 4,2% меньше, чем в 2024-м.

Ранее сообщалось, что в Бийске семейная пара прятала в гараже две тысячи литров нелегального алкоголя. По предварительным данным, 60-летний мужчина закупал спиртосодержащие напитки в соседнем регионе и продавал по цене ниже рыночной.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

08:54:42 23-01-2026

Результат грамотной работы партии и команды губернатора? Предвыборный пост?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:02:00 23-01-2026

ну хоть есть чем гордиться!
Вкусная водочка , да с утра , это правильное начало дня.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:53:16 23-01-2026

Лучше бы конечно в лидеры по газификации...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:40 23-01-2026

В 2012 году в России произвели 97,9 млн дал водки,а в прошлом году 79,3 млн ,т е на 20,0 млн меньше ,а пить при этом меньше не стали ,вопрос ,а где разница ,а она в самогоне и нелегальном обороте .

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:22:52 23-01-2026

Пропади эта водка пропадом. Дрянь дрянью. Советской водки выпить приятно было - водочка пшеничная мягонькая и опьянение приятное. А теперешняя козлячка-выпьешь- как пыльным мешком по башке........

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:32:09 23-01-2026

лидеры по производству яда. да уж... есть чем гордится (нет)

  -1 Нравится
Ответить
