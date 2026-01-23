Алтайский край оказался среди лидеров России по производству водки
Всего в 2025 году в России произвели 79,321 млн декалитров водки
23 января 2026, 08:45, ИА Амител
В 2025 году водку производили 49 российских регионов – на три меньше, чем годом ранее. Как сообщает РИА Новости, Алтайский край вошел в пятерку субъектов РФ с наибольшим ростом производства этого крепкого алкоголя.
По оценке экспертов, самый заметный прирост выпуска водки в прошлом году зафиксировали Северная Осетия, Алтайский край, Пермский край и Новгородская область – примерно на треть. При этом крупнейшими производителями водки в стране остаются Московская область, на которую приходится более 17% общего объема, и Республика Татарстан с долей около 13%. Третье место занимает Республика Башкортостан – 6,6%.
В то же время в ряде регионов производство водки резко сократилось. Самое серьезное падение зафиксировано в Томской области – в 4,6 раза, Республике Саха (Якутия) – в 3,7 раза, Костромской области – в 2,6 раза и Республике Коми – в 2,1 раза. Примерно на 40% выпуск снизился в Москве и Тюменской области, а на треть – в Краснодарском и Красноярском краях, Тульской и Вологодской областях. Около 25% объема производства потеряли Ленинградская, Липецкая, Калужская и Пензенская области.
Согласно статистике, всего в 2025 году в России произвели 79,321 млн декалитров водки – это на 4,2% меньше, чем в 2024-м.
Ранее сообщалось, что в Бийске семейная пара прятала в гараже две тысячи литров нелегального алкоголя. По предварительным данным, 60-летний мужчина закупал спиртосодержащие напитки в соседнем регионе и продавал по цене ниже рыночной.
08:54:42 23-01-2026
Результат грамотной работы партии и команды губернатора? Предвыборный пост?
09:02:00 23-01-2026
ну хоть есть чем гордиться!
Вкусная водочка , да с утра , это правильное начало дня.
09:53:16 23-01-2026
Лучше бы конечно в лидеры по газификации...
11:14:40 23-01-2026
В 2012 году в России произвели 97,9 млн дал водки,а в прошлом году 79,3 млн ,т е на 20,0 млн меньше ,а пить при этом меньше не стали ,вопрос ,а где разница ,а она в самогоне и нелегальном обороте .
17:22:52 23-01-2026
Пропади эта водка пропадом. Дрянь дрянью. Советской водки выпить приятно было - водочка пшеничная мягонькая и опьянение приятное. А теперешняя козлячка-выпьешь- как пыльным мешком по башке........
17:32:09 23-01-2026
лидеры по производству яда. да уж... есть чем гордится (нет)