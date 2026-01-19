В Бийске семейная пара прятала в гараже две тысячи литров нелегального алкоголя

По предварительным данным, 60-летний мужчина закупал алкоголь в соседнем регионе и продавал его по цене ниже рыночной

19 января 2026, 16:38, ИА Амител

Нелегальный алкоголь / Фото: МВД по Алтайскому краю

В Бийске полицейские пресекли незаконную торговлю спиртосодержащей продукцией и изъяли крупную партию контрафактного алкоголя. В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции вышли на семейную пару, подозреваемую в нелегальном обороте спиртного, сообщает МВД по Алтайскому краю.

При обыске в надворных постройках, гараже и кузове грузовика правоохранители обнаружили настоящий склад: около 2500 бутылок коньяка, виски и водки с поддельными этикетками известных марок, а также 58 канистр с жидкостью неизвестного происхождения. Общий объем изъятой продукции составил около двух тысяч литров.

По предварительным данным, 60-летний мужчина закупал алкоголь в соседнем регионе и продавал его жителям Бийска по цене ниже рыночной. Вся изъятая продукция направлена на экспертизу, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Полиция устанавливает все обстоятельства противоправной деятельности и возможных соучастников.