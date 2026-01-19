В Бийске семейная пара прятала в гараже две тысячи литров нелегального алкоголя
19 января 2026, 16:38, ИА Амител
В Бийске полицейские пресекли незаконную торговлю спиртосодержащей продукцией и изъяли крупную партию контрафактного алкоголя. В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции вышли на семейную пару, подозреваемую в нелегальном обороте спиртного, сообщает МВД по Алтайскому краю.
При обыске в надворных постройках, гараже и кузове грузовика правоохранители обнаружили настоящий склад: около 2500 бутылок коньяка, виски и водки с поддельными этикетками известных марок, а также 58 канистр с жидкостью неизвестного происхождения. Общий объем изъятой продукции составил около двух тысяч литров.
По предварительным данным, 60-летний мужчина закупал алкоголь в соседнем регионе и продавал его жителям Бийска по цене ниже рыночной. Вся изъятая продукция направлена на экспертизу, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Полиция устанавливает все обстоятельства противоправной деятельности и возможных соучастников.
Какой же алкоголь нелегальный? Написано же: скупал. И доброе дело творил: продавал по низкой селе односельчанам. Чего плохого то? И где тут оборот? Для себя насобирал, делился. Это чиновники млрд-ы присваивают. Дело 37 -х "колоски".