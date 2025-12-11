Алтайский край попал в антилидеры по отказу в кредитах

Доля отказов по кредитам растет в целом по всей стране

11 декабря 2025

Отказ в кредите / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае доля отказов по заявкам на розничные кредиты в ноябре 2025 года достигла 83,8%. Таким образом, регион попал в антирейтинг по этому показателю, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

«Наибольшие доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты в регионах РФ были отмечены в Кемеровской (84,4%), Новосибирской (84,2%) и Омской (84,2%) областях, а также в Алтайском крае (83,8%) и Иркутской области (83,7%)», – говорится в статье.

В целом в России доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты, включая автокредиты, ипотеки и кредитные карты, в ноябре составила 82,6%. Отмечается, что это самое высокое значение за последний год.

«Одобрение розничных кредитов остается на низком уровне с тенденцией к дальнейшему сокращению», – сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Также Алтайский край занял 73-е место из 85 в рейтинге регионов России по доступности приобретения нового автомобиля. Доля семей, которые могут позволить себе в кредит недорогую машину стоимостью 1,3 млн рублей, – 9,9%.