Алтайский край попал в антилидеры по отказу в кредитах
Доля отказов по кредитам растет в целом по всей стране
11 декабря 2025, 12:00, ИА Амител
В Алтайском крае доля отказов по заявкам на розничные кредиты в ноябре 2025 года достигла 83,8%. Таким образом, регион попал в антирейтинг по этому показателю, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
«Наибольшие доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты в регионах РФ были отмечены в Кемеровской (84,4%), Новосибирской (84,2%) и Омской (84,2%) областях, а также в Алтайском крае (83,8%) и Иркутской области (83,7%)», – говорится в статье.
В целом в России доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты, включая автокредиты, ипотеки и кредитные карты, в ноябре составила 82,6%. Отмечается, что это самое высокое значение за последний год.
«Одобрение розничных кредитов остается на низком уровне с тенденцией к дальнейшему сокращению», – сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Также Алтайский край занял 73-е место из 85 в рейтинге регионов России по доступности приобретения нового автомобиля. Доля семей, которые могут позволить себе в кредит недорогую машину стоимостью 1,3 млн рублей, – 9,9%.
12:07:43 11-12-2025
Вся жизнь в кредит. Вся жизнь в займы. Вся жизнь в долгах.
Устал? Не знаешь как и что делать?
Военком! Он решит все твои проблемы.
16:04:27 11-12-2025
Радует одно, хоть здесь в "лидерах". Обидно, что не первом месте.
20:49:43 11-12-2025
На картинке др. Хаус записывается к участковому терапевту.