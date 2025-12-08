На Алтае только 10% семей могут позволить себе недорогой автомобиль в кредит

А средняя по стоимости машина доступна лишь 1,9% семей в крае

08 декабря 2025, 14:15, ИА Амител

Семья покупает автомобиль / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Алтайский край занял 73-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по доступности покупки нового автомобиля, а Республика Алтай – 66-е, сообщает РИА Новости.

Доля семей оценивалась по возможности вносить ежемесячный платеж за приобретенный в кредит новый автомобиль: или недорогой – 1,3 млн рублей, или средний по стоимости – 2,9 млн рублей. Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе 20% и сроке кредита три года. Также учитывались расходы на содержание машины: страховка, бензин, текущее обслуживание, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и так далее. При этом семья должна оплачивать и свои повседневные расходы. Предполагалось, что 50% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина – на прочие расходы.

«В Алтайском крае доля семей, которые могут себе позволить купить и содержать недорогой автомобиль (1,3 млн рублей) в кредит, – 9,9%. Доля семей, которые могут себе позволить купить и содержать средний по стоимости автомобиль (2,9 млн руб.) в кредит, – 1,9%», – говорится в исследовании.

В Республике Алтай купить в кредит недорогой новый автомобиль могут себе позволить 11,9% семей, а "средний" – 2,9%.

Среди регионов Сибири выше всего расположился Красноярский край (13-е место), где 27,5% семей могут купить в кредит недорогую машину, а среднюю по стоимости – 9,7%. Новосибирская область на 30-м месте (19,4 и 5,4%).

Лидером рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ (57,8 и 29,1%), Чукотский автономный округ (49,4 и 25,2%) и Магаданская область (44,8 и 20,2%).

В конце списка оказались Республика Дагестан (3,7% и 0,9%), Чеченская Республика (2,3% и 0,7%) и Республика Ингушетия (1,9% и 0,6%).

Ранее эксперты выяснили, что в Алтайском крае на первый взнос по ипотеке придется копить почти пять лет. А в Республике Алтай нужно откладывать еще дольше, поскольку рынок жилья там очень привлекательный, а зарплаты – весьма умеренные.