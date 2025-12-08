В России изменят правила выдачи семейной ипотеки с 2026 года

Супруги смогут оформить кредит только совместно, а "донорские схемы" с перепродажей будут исключены

08 декабря 2025, 12:41, ИА Амител

Многоквартирный дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 февраля 2026 года в России изменятся правила программы семейной ипотеки. Вводится принцип "одна льготная ипотека на одну семью", что сделает программу более адресной и закроет возможности для злоупотреблений, сообщает РИА Новости.

Как рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, ключевые нововведения коснутся двух аспектов:

Совместное оформление – супруги смогут получить льготный кредит только совместно, а не по отдельности, как это было возможно ранее. Борьба со спекуляциями – будут исключены "донорские схемы", когда кредит оформлялся на родственника или знакомого с последующей быстрой перепродажей квартиры. Теперь жилье должно покупаться для реального проживания семьей, имеющей право на программу.

Базовые параметры льготы сохраняются: ставка остается льготной, минимальный первоначальный взнос – 20%, лимит кредита – до 6 млн рублей (в крупных агломерациях до 12 млн). Также сохранится возможность привлекать созаемщиков при недостаточности дохода семьи.

«По сути, меняются не условия доступности, а фильтры. Программа настраивается так, чтобы льгота попадала тем семьям, которые действительно покупают жилье для проживания с детьми», – пояснил депутат.

