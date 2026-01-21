Алтайский край стал вторым в России по росту производства молока
Таких показателей регион достиг несмотря на сокращение поголовья КРС
21 января 2026, 17:50, ИА Амител
По итогам 2025 года Алтайский край занял второе место среди регионов России по росту объемов производства молока. Об этом сообщил РБК замминистра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.
В регионе выпустили 0,7 млн тонн молока, увеличив объемы на 82,3 тыс. тонн, или 14,3%. На первом месте по этим показателям Татарстан, где произведено 1,7 млн тонн, а прирост составил 105 тыс. тонн, или 6,7%. Также в тройке лидеров Удмуртия: 1 млн тонн, увеличение на 63,8 тыс. тонн, +6,7%.
В декабре стало известно, что в Алтайском крае сократилось поголовье крупного рогатого скота, но объемы производства молока при этом увеличились. Алтайкрайстат сообщал, что в регионе отмечен рост продуктивности молочного скота.
17:52:29 21-01-2026
Парадокс, поголовье сокращается а производство растёт. Хотя здесь ключевое слово именно "производство" к надоям оно отношения не имеет
18:03:25 21-01-2026
Про молоко ничего не скажу, а вот пальмы дают в Алтайском крае прекрасный урожай!
18:11:41 21-01-2026
Как так? на сколько выросла продуктивность? и за счет чего? под пытками доят?
18:30:45 21-01-2026
По молоку вторые в России. По меду тоже в лидерах. Туризм процветает. Край- житница Сибири и всей страны .
Что это даёт простым жителям края?
18:47:57 21-01-2026
Гость (18:30:45 21-01-2026) По молоку вторые в России. По меду тоже в лидерах. Туризм п...
Рост патриотизма!!! 🫡🤣
19:25:04 21-01-2026
Гость (18:30:45 21-01-2026) По молоку вторые в России. По меду тоже в лидерах. Туризм п... вы не понимаете, это другой Алтайский край, про него недавно писали что ЗП там куда лучше чем в нашем Алтайском крае, вот такие вот пироги)))
06:03:37 22-01-2026
Гость (19:25:04 21-01-2026) вы не понимаете, это другой Алтайский край, про него недавно... Алтайский край зазеркальный.
19:24:56 21-01-2026
Заходят утром в коровник. Что сегодня будет Говядина или молоко? Коровки стараются.
20:30:41 21-01-2026
-А сколько корова даёт молока?
-Да мы молока не видали пока.
21:52:18 21-01-2026
гость (20:30:41 21-01-2026) -А сколько корова даёт молока?-Да мы молока не видали по... Не выдоить за день, устанет рука.