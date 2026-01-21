НОВОСТИЭкономика

Алтайский край стал вторым в России по росту производства молока

Таких показателей регион достиг несмотря на сокращение поголовья КРС

21 января 2026, 17:50, ИА Амител

Творог, молоко и сметана / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru
Творог, молоко и сметана / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

По итогам 2025 года Алтайский край занял второе место среди регионов России по росту объемов производства молока. Об этом сообщил РБК замминистра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.

В регионе выпустили 0,7 млн тонн молока, увеличив объемы на 82,3 тыс. тонн, или 14,3%. На первом месте по этим показателям Татарстан, где произведено 1,7 млн тонн, а прирост составил 105 тыс. тонн, или 6,7%. Также в тройке лидеров Удмуртия: 1 млн тонн, увеличение на 63,8 тыс. тонн, +6,7%.

В декабре стало известно, что в Алтайском крае сократилось поголовье крупного рогатого скота, но объемы производства молока при этом увеличились. Алтайкрайстат сообщал, что в регионе отмечен рост продуктивности молочного скота.

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

17:52:29 21-01-2026

Парадокс, поголовье сокращается а производство растёт. Хотя здесь ключевое слово именно "производство" к надоям оно отношения не имеет

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:03:25 21-01-2026

Про молоко ничего не скажу, а вот пальмы дают в Алтайском крае прекрасный урожай!

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Как

18:11:41 21-01-2026

Как так? на сколько выросла продуктивность? и за счет чего? под пытками доят?

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:30:45 21-01-2026

По молоку вторые в России. По меду тоже в лидерах. Туризм процветает. Край- житница Сибири и всей страны .

Что это даёт простым жителям края?

Что это даёт простым жителям края?

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:47:57 21-01-2026

Гость (18:30:45 21-01-2026) По молоку вторые в России. По меду тоже в лидерах. Туризм п...
Рост патриотизма!!! 🫡🤣

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:25:04 21-01-2026

вы не понимаете, это другой Алтайский край, про него недавно писали что ЗП там куда лучше чем в нашем Алтайском крае, вот такие вот пироги)))

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:03:37 22-01-2026

Алтайский край зазеркальный.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:24:56 21-01-2026

Заходят утром в коровник. Что сегодня будет Говядина или молоко? Коровки стараются.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:30:41 21-01-2026

-А сколько корова даёт молока?
-Да мы молока не видали пока.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:52:18 21-01-2026

Не выдоить за день, устанет рука.

  6 Нравится
Ответить
