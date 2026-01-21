Алтайский край стал вторым в России по росту производства молока

Таких показателей регион достиг несмотря на сокращение поголовья КРС

По итогам 2025 года Алтайский край занял второе место среди регионов России по росту объемов производства молока. Об этом сообщил РБК замминистра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.

В регионе выпустили 0,7 млн тонн молока, увеличив объемы на 82,3 тыс. тонн, или 14,3%. На первом месте по этим показателям Татарстан, где произведено 1,7 млн тонн, а прирост составил 105 тыс. тонн, или 6,7%. Также в тройке лидеров Удмуртия: 1 млн тонн, увеличение на 63,8 тыс. тонн, +6,7%.

В декабре стало известно, что в Алтайском крае сократилось поголовье крупного рогатого скота, но объемы производства молока при этом увеличились. Алтайкрайстат сообщал, что в регионе отмечен рост продуктивности молочного скота.