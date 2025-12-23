НОВОСТИЭкономика

Поголовье скота на Алтае сократилось, а производство молока — выросло

В целом в России поголовье скота в животноводстве сокращается уже десять лет

23 декабря 2025, 21:00, ИА Амител

Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае к началу декабря выросли объемы производства молока и средний надой на одну корову, однако общее поголовье сельскохозяйственных животных продолжает сокращаться. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

С января по ноябрь сельскохозяйственные организации региона произвели 157 тысяч тонн скота и птицы на убой, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство молока увеличилось на 3,7% и достигло 553,8 тысячи тонн. При этом выпуск яиц, напротив, немного снизился – на 0,2%, до 962 млн штук.

«Одновременно в крае зафиксирован рост продуктивности молочного скота. Средний надой на одну корову за 11 месяцев составил 6460 килограммов, что на 8% превышает прошлогодний показатель», – отметили в ведомстве.

На этом фоне продолжается сокращение поголовья животных. По состоянию на начало декабря численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств уменьшилась на 5,8% – до 503,5 тысячи голов. Количество коров снизилось на 7%, до 215,2 тысячи, свиней – на 4,2%, до 277,8 тысячи, овец и коз – на 10,3%, до 127 тысяч голов.

В целом в России поголовье скота в животноводстве сокращается уже десять лет. В Алтайском крае отрицательная динамика отмечается как в крупных хозяйствах, так и на небольших предприятиях. Некоторые хозяйства вообще сворачивают животноводческую деятельность или меняют направление. Например, КФХ "Агрорезерв" перешло с коров на разведение оленей.

Комментарии 25

Avatar Picture
Гость

21:09:20 23-12-2025

Таки это молоко?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

21:27:31 23-12-2025

А причем здесь коровки?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:40:11 23-12-2025

Иванна (21:27:31 23-12-2025) А причем здесь коровки?... Если написано - Домик в деревне....

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:30:46 24-12-2025

Гость (21:40:11 23-12-2025) Если написано - Домик в деревне....... Деревни нет, а домик появился. Коров нет, а молоко есть.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:24:07 23-12-2025

И молоко всё меньше похоже на молоко

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:46:43 24-12-2025

Похоже свинки доится начали

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:32:40 24-12-2025

Гость (00:46:43 24-12-2025) Похоже свинки доится начали ... Хорошо если свинки, а не свины.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:24:03 24-12-2025

Буйвольское китайское сухое молоко подмешивают. Сыр буйвольский китайский уже появился.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:28:31 24-12-2025

Не пей китайское молоко, рожки вырастут.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:21:46 24-12-2025

По заголовку понятно что в комментариях будет нашествие нездоровых людей. Мол коров меньше, а молока больше, так это и не молоко вовсе. Рассуждения имбицилов. Никто ведь не удосужился прочитать, что «.. Средний надой на одну корову за 11 месяцев составил 6460 килограммов, что на 8% превышает прошлогодний показатель». Поголовье сократилось на 3%, а надои у коров увеличились на 8%. Одна корова стала давать больше молока, чем давала год назад. Ферштейн? Или все равно до вас не доходит?

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

08:18:55 24-12-2025

Гость (07:21:46 24-12-2025) По заголовку понятно что в комментариях будет нашествие незд... Який же ты вумный ,штепселёчек.Всё у нас прямо тип-топ.Коровы с чего то вдруг стали молока больше давать ,хотя общего прогресса в этой отрасли не наблюдается.Видно на пальмовом масле выезжаем?Чувствуется ваша кровная заинтересованность в вопросе.Когда будут натуральные молочные продукты?Купил вчера два разных куска сливочного масла для пробы ,оба пластилин пластилином,ни вкуса ,ни запаха,одна пальма.Как раз наверно из тех 8% молока которые бурёнки дали сверх плана.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:56:17 24-12-2025

Афиноген (08:18:55 24-12-2025) Який же ты вумный ,штепселёчек.Всё у нас прямо тип-топ.Коров... у настоящего молока ценник иной
как и мацла

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

09:39:54 24-12-2025

Гость (08:56:17 24-12-2025) у настоящего молока ценник иной как и мацла... А что ,разве масло и молоко ,которые продаются в магазинах стоят дёшево?Что ,тогда за настоящие продукты золотом надо рассчитываться?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

11:50:25 24-12-2025

Гость (07:21:46 24-12-2025) По заголовку понятно что в комментариях будет нашествие незд... да-да-да.. что бы корова давала больше молока, её нужно чаще доить. математик вы наш..

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:15 24-12-2025

Гость (07:21:46 24-12-2025) По заголовку понятно что в комментариях будет нашествие незд... Пойди надои попробуй хотя бы 5000.
Легко таким навешать, глаза и уши огромные, вешай сколько хочешь...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:00 24-12-2025

Гость (07:21:46 24-12-2025) По заголовку понятно что в комментариях будет нашествие незд... Поголовье коров сократилось на 7%. Читайте внимательней.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

07:52:23 24-12-2025

Чудеса!!! 😎🧐

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:53:11 24-12-2025

а если маргарин в воде разболтать это тоже в принципе молоко?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:13:39 24-12-2025

2,5 - 3 ведра в день на корову. ну-ну...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:18:15 24-12-2025

" Не бывает коровы без молока,как не бывает молока без коровы!Следовательно молоко является верным признаком чего товарищи?Правильно коровы !"

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:20:55 24-12-2025

гость (08:18:15 24-12-2025) " Не бывает коровы без молока,как не бывает молока без коров... смысл новости в том, что если всех коров извести - то АК превратится в райскую кущу с молочными реками и кисельными берегами.
Верной дорогой идете, товарищи!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

09:23:35 24-12-2025

20 литров в день на корову это много или мало? По приведенной статистике так выходит.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
.

09:57:20 24-12-2025

6460 л от одной коровы за 11 месяцев, просто чудеса животноводства ). Помню в советские времена, доярок надоивших 5000 л от одной коровы, награждали и премировали, ибо это считалось рекордным показателем.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:33:21 24-12-2025

. (09:57:20 24-12-2025) 6460 л от одной коровы за 11 месяцев, просто чудеса животнов... Тогда за надои в 6000 героя соцтруда давали и почему то их мало было,зато сейчас все коровки стали столько давать и героев не кому не дают

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вася

13:01:06 24-12-2025

Не зря женщины груди увеличивают.

  1 Нравится
Ответить
