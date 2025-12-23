Поголовье скота на Алтае сократилось, а производство молока — выросло

В целом в России поголовье скота в животноводстве сокращается уже десять лет

Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае к началу декабря выросли объемы производства молока и средний надой на одну корову, однако общее поголовье сельскохозяйственных животных продолжает сокращаться. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

С января по ноябрь сельскохозяйственные организации региона произвели 157 тысяч тонн скота и птицы на убой, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство молока увеличилось на 3,7% и достигло 553,8 тысячи тонн. При этом выпуск яиц, напротив, немного снизился – на 0,2%, до 962 млн штук.

«Одновременно в крае зафиксирован рост продуктивности молочного скота. Средний надой на одну корову за 11 месяцев составил 6460 килограммов, что на 8% превышает прошлогодний показатель», – отметили в ведомстве.

На этом фоне продолжается сокращение поголовья животных. По состоянию на начало декабря численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств уменьшилась на 5,8% – до 503,5 тысячи голов. Количество коров снизилось на 7%, до 215,2 тысячи, свиней – на 4,2%, до 277,8 тысячи, овец и коз – на 10,3%, до 127 тысяч голов.

В целом в России поголовье скота в животноводстве сокращается уже десять лет. В Алтайском крае отрицательная динамика отмечается как в крупных хозяйствах, так и на небольших предприятиях. Некоторые хозяйства вообще сворачивают животноводческую деятельность или меняют направление. Например, КФХ "Агрорезерв" перешло с коров на разведение оленей.