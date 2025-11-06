Алтайский край вошел в пятерку сибирских регионов по спросу на топ-менеджеров

Регион предлагает менеджерам медианную зарплату в размере 100 000 рублей

06 ноября 2025, 19:00, ИА Амител

Сотрудник и работодатель в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Алтайский край занял пятое место среди регионов Сибири по количеству открытых вакансий для руководителей высшего и среднего звена в третьем квартале 2025 года. Согласно исследованию hh.ru, на долю региона пришлось 4% от всех управленческих вакансий в Сибирском федеральном округе, что составило около 150 высококвалифицированных позиций.

Наиболее востребованными в Алтайском крае оказались руководители производств – почти половина всех вакансий (43%), а также руководители филиалов (13%) и коммерческие директора (6%). При этом аналитики отмечают рост спроса на IT-директоров – их ищут на 38% чаще, чем в предыдущем периоде.

«Особенностью алтайского рынка управленческих кадров стал значительный спрос на руководителей, умеющих работать с командой. Бизнес ищет не просто администраторов, а лидеров, способных мотивировать сотрудников, выстраивать стратегию развития и адаптироваться к быстро меняющимся условиям», – отмечает эксперт по рынку труда.

Что касается уровня оплаты труда, Алтайский край предлагает топ-менеджерам медианную зарплату в размере 100 000 рублей. Это ниже, чем в лидирующей Новосибирской области (146 000 рублей) и в Красноярском крае (138 200 рублей), но соответствует среднерыночным показателям по Сибири.

Интересно, что несмотря на относительно скромную долю в общем количестве вакансий, компании Алтайского края демонстрируют растущую потребность в квалифицированных управленцах. Особенно это заметно в сельскохозяйственном секторе, пищевой промышленности и туристической отрасли – ключевых направлениях экономики региона.

Эксперты связывают эту тенденцию с активным развитием бизнеса в крае и увеличением числа проектов, требующих профессионального управления. При этом работодатели все чаще обращают внимание не только на профессиональные навыки кандидатов, но и на их лидерские качества, стратегическое мышление и способность к постоянному обучению.

Для сравнения: лидером по спросу на управленцев стала Новосибирская область (16% вакансий), следом идут Красноярский край (10%), Кемеровская и Иркутская области (по 7%). Всего в Сибири в третьем квартале было открыто 3,7 тысячи вакансий для топ-менеджеров.