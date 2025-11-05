Нужны разнорабочие и сварщики. В Алтайском крае спрос на вахтовиков вырос в два раза

Регион вошел в пятерку сибирских лидеров по числу предложений по трудоустройству

05 ноября 2025, 18:30, ИА Амител

Вахтовик / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Спрос на вахтовиков в Алтайском крае с начала года вырос вдвое. По данным hh.ru, за третий квартал 2025 года работодатели открыли 7,2 тысячи таких вакансий – это в два раза больше, чем в начале года. Регион вошел в пятерку сибирских лидеров по числу предложений, обеспечив 11% всех вакансий в округе. Лидируют Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области.

Работодатели чаще всего ищут разнорабочих, машинистов, водителей и сварщиков. В списке также монтажники, электромонтажники, слесари, сантехники, повара, инженеры и технологи. Вахтовый формат, отмечают аналитики, уже не ограничивается только рабочими профессиями – все чаще предложения появляются и для врачей. Только за третий квартал в Сибири открыто более 170 таких вакансий.

Средняя зарплата для соискателей из Алтайского края на вахте – 153,7 тысячи рублей, что примерно в 2,5 раза выше средней по региону (61,5 тысячи). За год доходы вахтовиков выросли на 1%, или на 1100 рублей.

Самые высокие предложения получают сварщики – около 237 тысяч рублей, геодезисты – 219 тысяч, операторы станков с ЧПУ – 214 тысяч, геологи – 210 тысяч. Чуть меньше зарабатывают водители, машинисты и начальники смен – от 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае задержали более 30 нелегальных мигрантов-вахтовиков в рамках операции "Нелегал-2025". В день задержания все нарушители были выдворены за пределы Российской Федерации.