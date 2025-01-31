Алтайский край вошел в топ-50 перспективных для трудоустройства регионов

Медиана предлагаемой зарплаты в регионе – 59 900 рублей, а прожиточный минимум – 15 833 рубля

31 января 2025, 15:20, ИА Амител

Собеседование на работу / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Алтайский край расположился на 45-м месте в рейтинге перспективных для трудоустройства регионов России, составленном платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

Рейтинг составлялся по нескольким ключевым параметрам: медианная предлагаемая зарплата, прожиточный минимум для трудоспособного населения, уровень безработицы, соотношение количества резюме к числу вакансий и доля резюме со статусами "не готов к переезду" и "хочу переехать".

"Алтайский край в первом квартале 2025 года вышел на 45-е место среди российских регионов по перспективности трудоустройства, набрав 71,83 балла и сохранив свои позиции по результатам предыдущих замеров в четвертом квартале 2024-го", – говорится в исследовании.

На одну активную вакансию в Алтайском крае, согласно данным hh.ru за последние три месяца, приходится 3,9 резюме, что говорит о пониженной конкуренции за рабочие места.

Медиана предлагаемой зарплаты составляет 59 900 рублей, при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения почти в четыре раза ниже – 14 991 рубль.

Среди соискателей 84,9% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду, и только 1,1%, наоборот, хотели бы уехать. Уровень безработицы – 3,3%.

Республика Алтай находится чуть ниже – на 51-й позиции, при этом регион улучшил свое расположение в рейтинге на восемь мест. Итоговый балл – 71,09. На одну активную вакансию приходится 4,6 резюме. Медианная предлагаемая зарплата – 69 600 рублей. Прожиточный минимум – 15 833 рубля. Уровень безработицы – 7,5%.

Лидером рейтинга регионов по перспективности трудоустройства стала Амурская область, набравшая 77,40 балла. На последнем месте находится Чеченская Республика – 60,73 балла.