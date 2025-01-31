Алтайский край вошел в топ-50 перспективных для трудоустройства регионов
Медиана предлагаемой зарплаты в регионе – 59 900 рублей, а прожиточный минимум – 15 833 рубля
31 января 2025, 15:20, ИА Амител
Алтайский край расположился на 45-м месте в рейтинге перспективных для трудоустройства регионов России, составленном платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.
Рейтинг составлялся по нескольким ключевым параметрам: медианная предлагаемая зарплата, прожиточный минимум для трудоспособного населения, уровень безработицы, соотношение количества резюме к числу вакансий и доля резюме со статусами "не готов к переезду" и "хочу переехать".
"Алтайский край в первом квартале 2025 года вышел на 45-е место среди российских регионов по перспективности трудоустройства, набрав 71,83 балла и сохранив свои позиции по результатам предыдущих замеров в четвертом квартале 2024-го", – говорится в исследовании.
На одну активную вакансию в Алтайском крае, согласно данным hh.ru за последние три месяца, приходится 3,9 резюме, что говорит о пониженной конкуренции за рабочие места.
Медиана предлагаемой зарплаты составляет 59 900 рублей, при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения почти в четыре раза ниже – 14 991 рубль.
Среди соискателей 84,9% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду, и только 1,1%, наоборот, хотели бы уехать. Уровень безработицы – 3,3%.
Республика Алтай находится чуть ниже – на 51-й позиции, при этом регион улучшил свое расположение в рейтинге на восемь мест. Итоговый балл – 71,09. На одну активную вакансию приходится 4,6 резюме. Медианная предлагаемая зарплата – 69 600 рублей. Прожиточный минимум – 15 833 рубля. Уровень безработицы – 7,5%.
Лидером рейтинга регионов по перспективности трудоустройства стала Амурская область, набравшая 77,40 балла. На последнем месте находится Чеченская Республика – 60,73 балла.
15:33:00 31-01-2025
А что трудоустроиться это сама цель? Вообще-то деньги зарабатывать хотелось бы какие-то, даже не хотелось бы, а просто необходимо зарабатывать для нормальной жизни... 60к - это реальный прожиточный минимум в 25 году. Работать за еду предлагают, с перспективой уработаться.
15:36:06 31-01-2025
Да-да, медиана :-) Главное оказывается посчитать как надо и выдать липовые цифры за действительные.
15:38:39 31-01-2025
Да-да, перспективный для мигрантов!
Я за 40 лет своей жизни в Барнауле ничего не достиг! Семьи не создал, работу денежную так и не увидел!
Будущего здесь нет!
Пенсии копеечные..
15:46:47 31-01-2025
Богдан (15:38:39 31-01-2025) Да-да, перспективный для мигрантов!Я за 40 лет своей жиз... в самом Барнауле очень трудно закрепиться - жилье здесь дорогое и если нет родни или денег шансов ноль
Я знаю приезжих которые построились в селе либо в пригороде Барнаула и живут в садоводствах - цены на дачу в городе еще более менее а что касается семьи то надо планку опустить и не искать принцессу - разведенок тут полон город
17:25:19 31-01-2025
Гость (15:46:47 31-01-2025) в самом Барнауле очень трудно закрепиться - жилье здесь доро... Разведенки? А поподробнее?
07:58:17 01-02-2025
Гость (17:25:19 31-01-2025) Разведенки? А поподробнее? ...
Вот счастье-то! Бэушку с прицепом заполучить! Прям как миллиард выиграть! )))
19:48:51 31-01-2025
Гость (15:46:47 31-01-2025) в самом Барнауле очень трудно закрепиться - жилье здесь доро... Да правда что. Очень много неплохих вариантов за любые штаны уцепятся. Женщины еще очень низко себя ценят.
16:24:40 31-01-2025
Неужели за составление этого рейтинга еще и деньги заплатили!?
Москва со 100 000 р на 66 месте!!! Почему же в Москве прожиточный минимум 25859 р. Просто Прожиточный минимум на душу населения равен 44,2% от величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. Т.е. москвичам зажимают зарплату )))))) Если что - средняя зарплата в Москве более 150 000 руб т.е. в 1,5 раза больше. А в Барнауле средняя зарплата около 56 000 руб, т.е. даже меньше чем предлагают 59800 р.
19:50:32 31-01-2025
Гость (16:24:40 31-01-2025) Неужели за составление этого рейтинга еще и деньги заплатили... Да. У нас лучше, чем в Москве, и все хотят к нам переехать. Рейтинг, такой рейтинг. Скорее пропаганда.
17:58:24 31-01-2025
Расскажите пжлст как прожить на 14 991 руб/мес? Я не понимаю!
Коммуналка, покушать, одеться, в театр/кино сходить, подарок родным на ДР купить, а сорян - театр/кино/подарки нельзя. Так давайте тогда не называть это прожиточный минимум, а например - деньги на подышать или деньги на воду или четвертина от прожиточный минимума. Но это точно не про жить.
18:30:02 31-01-2025
Гость (17:58:24 31-01-2025) Расскажите пжлст как прожить на 14 991 руб/мес? Я не понимаю... Интересен момент. В АК зарплата по таблице 59 900, прожиточный минимум 14991. В Новгородской области з/п 58 100, прож.мин.16507. Как хитро считали, в крае зарплата выше, а прожиточный минимум меньше. По показателям прекрасно! А жители новгородчины получают больше помощи от государства, ведь у них порог бедности другой!
18:16:16 31-01-2025
Че ж народ-то бежит со столь перспективного региона уж который год - и темпы бегства только ускоряются? И город-то Барнаул по рейтингам самый удачный для жизни, и с трудоустройством -зарплатами все зашибись, и вузы все в топах - а оне бегут и бегут. Не понимают своего счастья людишки? Или рейтинги наши Маниловы составляют?
20:50:02 31-01-2025
У нас рейтинг зашкаливает по торговым центрам.,да по ценам.
09:04:32 01-02-2025
Дорога туда-сюда 100руб
Три раза поесть корма по 200руб Х 3раза
ЖКХ 7500 руб
Износ одежды 2500 руб
Связь 500 руб
24 рабочих дня
2400 +14400+7500+2500+500 =27300
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Нищебродский бюджет трудящегося за еду
14:14:07 01-02-2025
У меня коммуналка 14080 пришла. Как-то очень уж близко к прожиточному минимуму)