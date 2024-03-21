Алтайский медуниверситет подписал историческое соглашение с "Движением первых"

Теперь отношения между вузом и общественным движением выйдут на качественно новый уровень

21 марта 2024, 12:30, ИА Амител

Ирина Рыбина и Ирина Шереметьева / Фото: пресс-служба АГМУ

19 марта в Алтайском государственном медуниверситете подписали соглашение о сотрудничестве между учебным заведением и реготделением общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Алтайского края. Сторонами на церемонии выступили ректор АГМУ Ирина Шереметьева и председатель совета регионального отделения "Движения первых" Ирина Рыбина.

Ирина Шереметьева отметила, что вуз всегда готов к сотрудничеству, более того, цели и задачи "Движения первых" совпадают и дополняют цели университета.

"Взаимодействие со школьниками в рамках большой профориентационной деятельности – одна из приоритетных задач АГМУ, и объединив наши усилия, мы добьемся колоссальных успехов", – уточнила Ирина Шереметьева. По ее словам, вуз готов курировать все, что так или иначе связано с медициной. В АГМУ накоплен большой опыт в разных сферах, включая волонтерскую деятельность, выездные лекции и мастер-классы для учащихся региона, медицинские студенческие отряды.

Подписание соглашения / Фото: пресс-служба АГМУ

"Здоровый образ жизни для АГМУ – приоритет профессиональной деятельности, а для нас – идеологическая составляющая. Поэтому мы видим вуз нашими ключевыми партнерами", – подытожила Ирина Рыбина.

Соглашение предполагает сотрудничество в образовательной и воспитательной сферах, включая:

совместные мероприятия и проекты;

совместные совещания, стратегические сессии;

обмен опытом;

привлечение к организации и совместным мероприятиям представителей экспертного сообщества.

"Движение первых" активно ведет свою деятельность в университетах и за их пределами. Организует мероприятия, ориентированные на студентов, с целью привлечения их к волонтерству и формированию активной гражданской позиции, а также проводит благотворительные акции совместно с активистами и студенческими объединениями вузов.Напомним, ранее ректор АГМУ рассказала, как в крае готовят учащихся для поступления в медвуз. Алтайский медуниверситет активно работает со школьниками, заинтересованными в медицине. Для этого есть множество интересных проектов. В минувшем году вуз поработал более чем с 800 учащимися региона. И 70% из них впоследствии поступили в АГМУ.