Бригады скорой помощи Камня-на-Оби оснастили тревожными кнопками

Как отметила старший фельдшер городской больницы Марина Сатункина, в обещанный норматив в 5-7 минут сотрудники Росгвардии укладываются

25 февраля 2024, 18:55, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

Врачей скорой помощи в Камне-на-Оби "вооружили" тревожными кнопками. Как сообщают "Каменские новости", программное обеспечение в автомобилях уже установили, а устройства протестировали с группой быстрого реагирования охраны.

Как отметила старший фельдшер городской больницы Марина Сатункина, в обещанный норматив в 5-7 минут сотрудники Росгвардии укладываются.

"К сожалению, случаев, когда тревожная кнопка необходима медикам, становится все больше. Пьяные, неадекватные, зачастую агрессивные люди мешают фельдшеру оказать помощь пациенту, создают угрозу его безопасности", – рассказала она. Сам проект уже реализуется и в других городах региона – первой в эксперименте приняла участие станция скорой помощи Рубцовска. В ближайшее же время тревожные кнопки появятся по всему региону.