Алтайский завод повысил эффективность на 7,5% благодаря внедрению бережливых технологий

"Машзавод ЭТС" планирует продолжить оптимизацию в рамках проекта "Производительность труда"

17 сентября 2025, 16:15, ИА Амител

Повышение производительности / Фото: ru.freepik.com

Машиностроительный завод "ЭнергоТехСервис" подвел итоги участия в первой волне реализации федерального проекта "Производительность труда", являющегося частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Проект, поддержанный экспертами Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК), позволил предприятию существенно повысить эффективность производства.

Выбор пилотного проекта и анализ процессов

Для внедрения бережливых технологий на заводе выбрали процесс производства дизельной электростанции ДЭС СНГ. Продукт занимает значительную долю в выручке предприятия и включает несколько ключевых этапов производства, что предоставило отличную площадку для внедрения инновационных подходов.

После анализа текущих процессов команда завода выявила 70 проблем, которые снижали эффективность производства.

Результаты внедрения бережливых технологий

Специалисты компании разработали и успешно реализовали план мероприятий, направленных на устранение выявленных проблем. В результате:

выработку продукции увеличили на 7,5%;

время производственного процесса сократили на 45%;

объем незавершенного производства снизили на 55%.

Теперь предприятие готово продолжать оптимизацию на всех этапах производственного цикла и тиражировать полученный опыт.

Изменения стали возможны благодаря внедрению бережливых технологий и методических материалов, полученных в том числе через ИТ-платформу производительность.рф.

«Инструменты, предоставленные экспертами РЦК, помогли выявить основные проблемы на подготовительном этапе производства. За полгода мы убедились, что эти инструменты работают. Теперь мы готовы тиражировать их на всех критических точках предприятия, которые выявили в ходе практической работы», – прокомментировал генеральный директор АО "Машзавод ЭТС" Максим Бедарев.Кроме "ЭнергоТехСервис", в федпроекте приняли участие и другие компании региона, которые тоже добились впечатляющих результатов. Так, производитель труб "Алтик" смог увеличить производительность на 35%. Санаторий "Родник Алтая" использовал бережливые технологии для ускорения обслуживания гостей и значительно сократил очереди. А компания "Горизонт", представляющая марку "Алейский мясокомбинат", провела глубокий анализ процессов и выявила 44 узких места. В ближайшие три месяца на предприятии планируют устранить эти проблемы, что поможет оптимизировать работу и повысить эффективность.

Участвовать в федпроекте могут компании несырьевых отраслей с годовой выручкой от 400 млн руб., для туриндустрии порог – от 180 млн. Заявки принимают на сайте производительность.рф, а также в Региональном центре компетенций: +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56 или по электронной почте innov@alregn.ru.

Фото: ru.freepik.com