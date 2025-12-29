Алтайский Роспотребнадзор дал советы по безопасным покупкам продуктов к новогоднему столу

Особое внимание специалисты советуют уделить скоропортящимся блюдам

29 декабря 2025, 10:15, ИА Амител

Новый год / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Накануне праздников специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю напомнили жителям региона о ключевых правилах, которые помогут избежать пищевых отравлений и острых кишечных инфекций. Основной причиной заболеваний часто становятся неправильно выбранные или хранившиеся с нарушениями продукты.

Ведомство настоятельно советует приобретать продукты только в стационарных торговых точках: магазинах, на рынках и официальных ярмарках. От покупки продукции домашнего изготовления – сала, грибов, консервов, рыбы – рекомендуется воздержаться из-за высокого риска отравлений и ботулизма.

«Особое внимание специалисты советуют уделить скоропортящимся блюдам. Наиболее опасными могут стать салаты с майонезными и сметанными заправками, кондитерские изделия с кремом, а также мясные паштеты и рулеты. Готовые салаты и другие скоропортящиеся продукты не должны находиться при комнатной температуре дольше двух часов. При выборе продуктов необходимо тщательно проверять маркировку, где должны быть указаны данные изготовителя, состав, дата производства, сроки и условия хранения», – отметили в ведомстве.

При домашнем приготовлении праздничных блюд важно соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть овощи и фрукты, хранить готовую еду в холодильнике, а остатки блюд на следующий день подвергать термической обработке. Соблюдение этих простых правил, по словам специалистов, позволит снизить риск заболеваний и провести праздники без вреда для здоровья.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору и хранению новогодних сладких подарков. Чтобы избежать появления белого налета на шоколаде, ведомство советует хранить их при температуре 15–17 градусов.