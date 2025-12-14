Роспотребнадзор рассказал, как правильно хранить новогодние сладкие подарки
Ведомство рекомендует хранить подарки при температуре 15–17 градусов, чтобы избежать появления белого налета на шоколаде
14 декабря 2025, 10:30, ИА Амител
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору и хранению новогодних сладких подарков. Чтобы избежать появления белого налета на шоколаде, ведомство советует хранить их при температуре 15–17 градусов, пишет РИА Новости.
Специалисты рекомендуют покупать подарки только в официальных торговых точках, обращать внимание на срок годности по самому скоропортящемуся продукту и выбирать сладости с минимальным количеством добавок, консервантов и искусственных красителей. Особую осторожность следует проявлять с потенциальными аллергенами, такими как арахис или ядра абрикосовой косточки.
Если в подарке есть игрушка, она должна быть упакована отдельно, иметь отметку о безопасности для контакта с пищевыми продуктами и соответствовать возрасту ребенка (для детей до 3 лет запрещены стеклянные элементы и натуральный мех).
Перед покупкой необходимо тщательно изучить этикетку, где указаны состав, производитель, срок годности и условия хранения.
16:18:35 14-12-2025
Если учесть, что сахар очень вреден, то новогодний подарок желательно растянуть на весь год (кроме диабетиков).
18:08:13 14-12-2025
предлагаю не хранить подарок, а просто сожрать. силами семьи.