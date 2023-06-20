Суд признал банкротом бывшего совладельца "Кучуксульфата"
Принял решение о реализации его имущества до 16 декабря 2023 года
20 июня 2023, 16:00, ИА Амител
Суд признал банкротом бизнесмена Василия Гамаюнова, бывшего акционера и экс-председателя совета директоров АО "Кучуксульфат", пишет "Атмосфера".
Заявление о признании банкротом Гамаюнов подал в Арбитражный суд Новосибирской области 13 апреля. 19 мая оно было принято в производство.
"Размер обязательств перед кредиторами составлял 36 528 000 рублей, просрочка в исполнении обязательств имела место в отношении всей суммы задолженности", – указал предприниматель.
Из судебного решения следует, что Гамаюнову на праве собственности принадлежит четыре жилых и семь нежилых помещений, два машино-места и два земельных участка.
Доход от предпринимательской деятельности Гамаюнова за период с 1 января по 14 июня 2023 года составил 3 479 460 рублей. Также он получает пенсию в размере 35 919 рублей, половину которой удерживает служба судебных приставов.
Суд признал Гамаюнова банкротом и принял решение о реализации его имущества сроком на шесть месяцев – до 16 декабря 2023 года.
20:10:20 21-06-2023
И дачу у него в Новосибирске отжать где медная крыша и вывеска Фазенда Гамаюнова где охранна с завода работала вахтами... Его давно пора прикрыть за воровство и разогнать вам начальство там
20:12:31 21-06-2023
Нищеброд? Поздравляем
23:18:08 21-06-2023
Да у него денег куча, какой банкрот пусть платит по щетам