Суд признал банкротом бывшего совладельца "Кучуксульфата"

Принял решение о реализации его имущества до 16 декабря 2023 года

20 июня 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: rosim.gov.ru

Суд признал банкротом бизнесмена Василия Гамаюнова, бывшего акционера и экс-председателя совета директоров АО "Кучуксульфат", пишет "Атмосфера".

Заявление о признании банкротом Гамаюнов подал в Арбитражный суд Новосибирской области 13 апреля. 19 мая оно было принято в производство.

"Размер обязательств перед кредиторами составлял 36 528 000 рублей, просрочка в исполнении обязательств имела место в отношении всей суммы задолженности", – указал предприниматель.

Из судебного решения следует, что Гамаюнову на праве собственности принадлежит четыре жилых и семь нежилых помещений, два машино-места и два земельных участка.

Доход от предпринимательской деятельности Гамаюнова за период с 1 января по 14 июня 2023 года составил 3 479 460 рублей. Также он получает пенсию в размере 35 919 рублей, половину которой удерживает служба судебных приставов.

Суд признал Гамаюнова банкротом и принял решение о реализации его имущества сроком на шесть месяцев – до 16 декабря 2023 года.