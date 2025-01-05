На Алтае просят помочь инвалиду, который живет в селе без документов и пенсии

Пожилой мужчина ютится в маленькой комнате и подрабатывает, чтобы купить хлеб

05 января 2025, 07:11, ИА Амител

Фото: кадр из видео в сообществе "Черное и Белое Барнаул" во "ВКонтакте"

В одном из сел Алтайского края живет мужчина с инвалидностью, который не получает положенную ему пенсию из-за отсутствия документов. Об этом в сообществе "Черное и Белое Барнаул" рассказала одна из подписчиц. Она просит социальные службы региона помочь сельчанину восстановить паспорт и оформить необходимые выплаты.

По словам подписчицы, мужчину зовут Александр Ананьев, ему 64 года. В Алтайском крае он уже больше четверти века – в конце 90-х приехал из Казахстана. Сейчас живет в селе Тулата Чарышского района.

Никаких документов у Александра нет: в опубликованном в сообществе видео он рассказал, что все сгорело при пожаре. При этом подписчица отмечает, что у мужчины инвалидность: "не работают рука и нога". На кадрах также видно, что мужчина живет в одной из комнат большого пустующего дома, который находится не в самом лучшем состоянии.

Комната, где живет Александр / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

"Обратиться в службы не может, потому что у него нет ни документов, ни денег. Он подрабатывает, чтобы купить себе хлеб. Не пьет и не бомжует!" – сообщает подписчица.

Она просит социальные службы помочь Александру в восстановлении документов и, если потребуется, определить его в приют.