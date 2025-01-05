На Алтае просят помочь инвалиду, который живет в селе без документов и пенсии
Пожилой мужчина ютится в маленькой комнате и подрабатывает, чтобы купить хлеб
05 января 2025, 07:11, ИА Амител
В одном из сел Алтайского края живет мужчина с инвалидностью, который не получает положенную ему пенсию из-за отсутствия документов. Об этом в сообществе "Черное и Белое Барнаул" рассказала одна из подписчиц. Она просит социальные службы региона помочь сельчанину восстановить паспорт и оформить необходимые выплаты.
По словам подписчицы, мужчину зовут Александр Ананьев, ему 64 года. В Алтайском крае он уже больше четверти века – в конце 90-х приехал из Казахстана. Сейчас живет в селе Тулата Чарышского района.
Никаких документов у Александра нет: в опубликованном в сообществе видео он рассказал, что все сгорело при пожаре. При этом подписчица отмечает, что у мужчины инвалидность: "не работают рука и нога". На кадрах также видно, что мужчина живет в одной из комнат большого пустующего дома, который находится не в самом лучшем состоянии.
"Обратиться в службы не может, потому что у него нет ни документов, ни денег. Он подрабатывает, чтобы купить себе хлеб. Не пьет и не бомжует!" – сообщает подписчица.
Она просит социальные службы помочь Александру в восстановлении документов и, если потребуется, определить его в приют.
07:35:20 05-01-2025
Простите, фамилия у него уж больно символическая. Помогут, конечно помогут, если сам сопротивляться не будет. Пенсию получит, женихом станет, ещё и жениться. (Кстати, неблагозвучные фамилии, по закону, можно менять ЗАГСе, например взять фамилию жены или).
08:07:51 05-01-2025
А социальные службы прям не знали? 😎
08:17:38 05-01-2025
То есть 25 лет документы не нужны были, а теперь резко понадобились? Чтобы пенсию получать? Выслать назад в Казахстан, там пусть просит!
15:35:47 05-01-2025
Гость (08:17:38 05-01-2025) То есть 25 лет документы не нужны были, а теперь резко понад... фиг пойми.
всю жизнь в таком виде жил?
налоги не плачены, жил не тужил - а тут хлоп понадобилось выживать.
пенсия надо. и доброхоты нашлись. пенсии государственные и инвалидности раздавать.
у него какое гражданство? в ту строну и вопросы. с разборкой кто что откуда и как.
и может получится так что по законодательству - в казахстан.
08:22:47 05-01-2025
Где гуманное государство, которое на словах верещит из всех утюгов, о своем гуманизме к человеку?
09:01:10 05-01-2025
Оськина НВ - ? ау
10:02:34 05-01-2025
Здравствуйте. Ситуация взята на контроль. По адресу проживания Александра Ивановича будет направлена мобильная бригада специалистов управления соцзащиты и комплексного центра. Они окажут пожилому человеку адресную социальную помощь, в том числе будет предложено размещение в стационарном учреждении социального обслуживания.
Обращаемся ко всем неравнодушным жителям нашего региона. Убедительно просим вас обращать внимание на пожилых людей, семьи с детьми, которые нуждаются в помощи и находятся в социально опасном положении. О подобных случаях призываем сообщать по телефону «Соседской помощи» 8 (3852) 27-36-01.
10:37:11 05-01-2025
Минсоцзащита АК (10:02:34 05-01-2025) Здравствуйте. Ситуация взята на контроль. По адресу проживан... Где раньше то были?
17:13:44 05-01-2025
Сергей (10:37:11 05-01-2025) Где раньше то были?... нужна помощь- обращайтесь . Всех знать не обязана соц.защита.
20:24:04 05-01-2025
Светлана (17:13:44 05-01-2025) нужна помощь- обращайтесь . Всех знать не обязана соц.защита... Спасибо, обойдусь без вас
13:40:17 05-01-2025
Да таких тысяча по Алтайскому краю наберется.